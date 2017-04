Forchheimer Klinikum erhält Lob von Patienten

Krankenhaus schneidet bei Umfrage sehr gut ab - 11.04.2017 18:55 Uhr

FORCHHEIM - Im jüngst veröffentlichten Klinikführer der Techniker Krankenkasse trumpft das Klinikum Forchheim mit einer hohen Patientenzufriedenheit im Vergleich zu anderen Krankenhäusern auf.

Das Klinikum Forchheim erfreut sich einer hohen Patientenzufriedenheit. © Berny Meyer



Das Klinikum Forchheim erfreut sich einer hohen Patientenzufriedenheit. Foto: Berny Meyer



Der Klinikführer der Techniker Krankenkasse basiert auf Ergebnissen der neuesten Umfrage unter 815 000 Versicherten der Krankenkasse aus dem Jahr 2015. Insgesamt konnten über 34 000 Fragebögen aus dem ganzen Bundesgebiet ausgewertet werden. Auf diese Weise wurden 1136 Kliniken erfasst.

Für das Klinikum Forchheim erhielt die Krankenkasse Antworten von 73 Personen. Dabei ging es um Fragen in Bereichen wie allgemeine Zufriedenheit, Behandlungsergebnis, medizinisch-pflegerische Versorgung, Information, Organisation und Unterbringung.

Bilderstrecke zum Thema Herzlich willkommen: Das sind Forchheims Neugeborene 2017 Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Jahr 2017 im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an Redaktion-Forchheim(at)pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.



In allen Leistungsbereichen schnitt das Klinikum Forchheim besser ab als der Durchschnitt aller Krankenhäuser in der Kategorie 150 bis 299 Betten. So erreichte es bei der Zufriedenheit mit dem Behandlungsergebnis 85,3 von 100 möglichen Punkten. "Diese sehr positive Rückmeldung ist eine hohe Anerkennung für die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich tagtäglich für unsere Patienten einsetzen", sagt Krankenhausdirektor Sven Oelkers.

nn