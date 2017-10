Forchheimer Kraftsportler stellt deutschen Rekord auf

FORCHHEIM - Bei den Deutschen Kraftdreikampf-Meisterschaften in Chemnitz holte sich der erst 14-jährige Moritz Taschner vom AC Bavaria Forchheim in der Klasse bis 120 Kilo (Jugend B) den deutschen Meitsertitel und den Rekord im Kreuzheben mit 206,5 Kilo.

Moritz Taschner ist Deutscher Meister im Kraftdreikampf. © Foto: Wiemann



Bei den bayerischen Landesmeisterschaften im Kraftdreikampf eine Woche zuvor hatte Moritz Taschner in der Kniebeuge bereits 175 Kilo geschafft; auf der Bank kamen 115 Kilo in die Höhe und im Kreuzheben folgten 190 Kilo. Diese Leistungen brachten ihm den Landesmeistertitel und bayrische Rekorde ein. Außerdem wurde klar, dass der junge Sportler seine Nervosität im Griff hat, wenn Publikum vor Ort ist.

Begleitet von den Eltern und Trainer Jörg Wiemann ging es zur nächsten Etappe. Unaufgeregt absolvierte er die erste Last in der Kniebeuge mit 172,5 kg, gefolgt von sicheren 180 kg. Beim bankdrücken folgten drei gültige Versuchec über 110, 115 und 120 kg. In der abschließenden Disziplin, dem Kreuzheben, sollten alle Reserven abgerufen werden: Der Eröffnungsversuch lag bei 190 kg, auch 200 kg stellten Moritz Taschner nicht vor Probleme. Im Showdown, eiserner Wille gegen Hantellast, wuchtete der Forchheimer 206,5 kg nach oben. Es dauerte nur kurz, bis er realisierte, was er geschafft hatte.