Forchheimer Künstler haben das "Klima im Blick"

Energie- und Klima-Allianz lädt zu Ausstellung — Jury- und Publikumspreise - vor 29 Minuten

FORCHHEIM - Ein existenzielles Thema aus neuer Perspektive: "Klima im Blick" nennt sich der Kunstwettbewerb beziehungsweise die Ausstellung, die ab Dienstag, 26. Juni, in der Volksbank in der Hauptstraße zu sehen sein wird.

Die ersten Werke von „Klima im Blick“ warten auf ihre Ausstellung. Die startet am Dienstag in der Forchheimer Volksbank. © Barbara Cunningham



Die ersten Werke von „Klima im Blick“ warten auf ihre Ausstellung. Die startet am Dienstag in der Forchheimer Volksbank. Foto: Barbara Cunningham



„Wir wollen das Bewusstsein für den Klimawandel und den Klimaschutz in den Köpfen verankern“, sagt Emmerich Huber, der im Vorstand der Energie- und Klima-Allianz (EKA) Forchheim sitzt. Die EKA-Vorsitzende Barbara Cunningham ergänzt: „Seitens der Politik merkt man aber nicht viel, darum wollen wir praktisch ,von unten‘ auf diese Entwicklung aufmerksam machen.“

Und zwar mit der Ausstellung und dem Kunstwettbewerb „Klima im Blick“. 23 namhafte Künstler – darunter Sigrid Frey, Erich Müller und Harald Hubl – aus dem Landkreis sind daran beteiligt. Beziehungsweise wurden von der EKA dazu aufgefordert, das Thema aus künstlerischer Perspektive unter die Lupe zu nehmen. Denn: „Der Klimawandel ist zu wichtig und dringlich, um ihn weiter landläufig außer Acht zu lassen“, so Huber, der bei der kommenden Landtagswahl für die Grünen antritt. Die Schirmherrschaft des Wettbewerbs übernimmt Landrat Hermann Ulm (CSU), Hauptsponsor ist die Volksbank Forchheim.

"Sahne unseres Daseins"

Zusammen mit der Künstlerin und Kunstlehrerin Milada Weber hat die EKA das Teilnehmerfeld zusammengestellt, rund 40 Gemälde und Plastiken werden ab Dienstag in der Volksbank zu sehen sein. „Ich finde, Kunst ist die Sahne unseres Daseins“, sagt Weber, „darum hat sich jeder Teilnehmer explizit Gedanken zum Klimawandel gemacht, der unser Dasein auf dieser Welt bedroht“.

Am Ende wählt eine 31-köpfige Jury, bestehend aus Vertretern aus Kultur, Politik, Wirtschaft, Vereinen und den Kirchen, die drei besten Werke aus. Dem ersten Platz winken 500 Euro Preisgeld, für den zweiten und dritten sind es 300 respektive 200 Euro. Außerdem liegen in der Volksbank während der Ausstellung auch Stimmzettel aus, auf denen jedermann über seine Lieblingswerke abstimmen kann. „Das kann man auch online machen, wir stellen Fotos aller Kunstwerke auf unsere Webseite“, erklärt Barbara Cunningham. Mit einer Siegprämie von 1000 Euro ist dieser Publikumspreis gleichwohl der am höchsten dotierte des gesamten Wettbewerbs.

Übrigens können die ausgestellten Werke auch käuflich erworben werden. „Freilich dürfen sie die Käufer aber erst mit nach Hause nehmen, wenn die Ausstellung vorbei ist“, fügt Emmerich Huber lächelnd hinzu.

Die Ausstellung „Klima im Blick“ läuft vom 26. Juni bis zum 25. Juli im Erdgeschoss der Volksbank Forchheim, Hauptstraße 39. Vom 26. Juni bis zum 13. Juli können Besucher über den Publikumspreis abstimmen — per Stimmzettel direkt in der Volksbank oder im Internet auf www.energie-klima-allianz.forchheim.de.

Philipp Peter Rothenbacher Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail