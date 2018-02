Forchheimer Läden schränken kostenloses Parken ein

Nach Aldi nun auch bei denn’s Biomarkt am Seltsamplatz: Maximal eine Stunde - vor 10 Stunden

FORCHHEIM - Parken ohne einzukaufen? Geht in Forchheim nicht mehr überall. Einkaufsmärkte wie denn’s Biomarkt am Seltsamplatz oder der Discounter Aldi in der Bayreuther Straße lassen ihre Parkplätze von Unternehmen überwachen.

Ab heute ist das Parken beim denn’s Biomarkt nur noch mit Parkscheibe möglich, und dann auch nur für eine Stunde. Zu viele Nicht-Kunden verstopften die Kunden-Parkplätze. © Ralf Rödel



Ab heute ist das Parken beim denn’s Biomarkt nur noch mit Parkscheibe möglich, und dann auch nur für eine Stunde. Zu viele Nicht-Kunden verstopften die Kunden-Parkplätze. Foto: Ralf Rödel



Das alles führt zu einem „Verdrängungswettbewerb“, sagt Roland Brütting vom Ordnungsamt der Stadt. Bevor der Aldi-Markt seine Parkflächen nur noch für Kunden zur Verfügung stellte und Falschparkern ein Knöllchen zukommen ließ, nutzten unter anderem Besucher des Krankenhauses die kostenlose Parkfläche und sparten sich die Gebühren des Krankenhausparkplatzes. Über den Steg in der Weberstraße gelangten die Besucher zu Fuß schnell ins Krankenhaus.

„Jetzt drücken sich die Autos in die Weberstraße“, sagt Brütting, was zu ständigen Beschwerden führe. Denn die Anwohner oder ihre Besucher fänden nur auf gut Glück freie Parkflächen im Wohngebiet. Plätze für Anwohner auszuweisen, dieser Idee gibt Brütting keine realistische Chance. „Wir würden damit ein Fass aufmachen“, sagt er. Außerdem gebe es für die Ausweisung von Anwohnerparkplätzen auch dezidierte Vorgaben.

Unter privater Kontrolle sind auch die Parkflächen bei denn’s Biomarkt am Seltsamplatz. Schilder am Eingang zum Parkplatz machen darauf aufmerksam, dass Kunden eine Parkstunde nutzen müssen und maximal eine Stunde parken dürfen — für die Zeit ihres Einkaufes. Wer dies nicht befolgt und bei einer Kontrolle erwischt wird, muss mit 20 Euro Strafe rechnen. „Bei privaten Parkflächen können andere Gebühren bei Verstößen gegen die Parkordnung erhoben werden“, erklärt Brütting.

Für die Biomarkt-Kette erklärt Peter Hegedüsch, Vertriebsleiter bei dennree für die Zentralregion Töpen und damit auch für Forchheim: „Wir bei denn’s Biomarkt möchten unseren Kundinnen und Kunden den Einkauf so angenehm wie möglich gestalten und haben deswegen 30 Parkplätze in Marktnähe reserviert.“ Leider sei es in den letzten Monaten verstärkt dazu gekommen, dass „unsere Kundinnen und Kunden auf andere Parkmöglichkeiten ausweichen mussten, da die für sie vorgesehenen Stellplätze bereits belegt waren“.

Aus diesem Grund habe die Firma eine neue Parkplatzordnung ins Leben gerufen, die ab dem heutigen Montag in Kraft tritt. Sie sieht eine Freiparkzeit von 60 Minuten und die Benutzung einer Parkscheibe vor. Den Kundinnen und Kunden mitgeteilt wird die neue Regelung am Eingang des Parkplatzes durch eine große, neue Tafel, auf welcher die Parkplatzordnung nachzulesen ist.

Zudem gebe es nach jeweils drei Parkplätzen ein Metallschild, das auf die neue Regelung hinweist. Auch lägen, so Hegedüsch, an der Kasse entsprechende Flyer aus und die Kunden würden an der Kasse auf die neue Situation aufmerksam gemacht.

An die neuen Vorschriften müssen sich Kunden wie Parkplatzsuchende also noch gewöhnen. Da bekommt der Spruch „Augen auf beim Eierkauf“ gleich eine ganz andere Bedeutung.

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail