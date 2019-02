Forchheimer Lumpenball noch einmal hochleben lassen

Ulrich Pechtold will den Faschingsball wiederbeleben

FORCHHEIM - Der Lumpenball, alle Jahre von der SpVgg Jahn am Rosenmontag veranstaltet, war 2018 nach sinkendem Interesse abgesagt worden. Ulrich Pechtold, Inhaber der UP Sports Bar und Organisator diverser Tanzveranstaltungen in der Jahnhalle, plant nun eine Neuauflage.

Der Lumpenball am Rosenmontag hat Tradition, wurde 2018 aber abgesagt. Ulrich Pechtold plant nun eine Neuauflage. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Seit der Silvesterfeier in der Jahnhalle hatte Ulrich Pechtold überlegt, den Lumpenball nach einjähriger Pause wiederzubeleben. Er war zwar in den vergangenen Wochen immer wieder gewarnt worden, der Lumpenball sei längst nicht mehr die Veranstaltung, die er früher einmal war, erzählt er – doch er hofft, dass die Zweifler nicht Recht behalten.

Mit den "Lederhosen" hat er bereits eine passende Stimmungsband für den Rosenmontag, 4. März, gefunden. Bekannte sprechen ihm Mut zu: "Die Kinder sind jetzt groß und wir wollen mal wieder richtig feiern und abtanzen, haben mir einige erzählt", so Pechtold.

Nicht ohne Grund hatte die SpVgg Jahn Forchheim im vergangenen Jahr entschieden, die Traditionsveranstaltung abzusagen. Immer weniger Leute seien zum Feiern gekommen, zuletzt waren es gerade einmal 200. Damit sei der Lumpenball zum Draufzahlgeschäft geworden, hatte Gerhard Tinkl, Schatzmeister der SpVgg Jahn, die Entscheidung begründet.

"Rockige Nacht mit Partystimmung"

"Ich hoffe, dass viele den Lumpenball wieder hochleben lassen wollen. Es ist doch schön, wenn alle wieder zusammenkommen, die früher auch da waren", sagt Pechtold. Es soll eine "rockige Nacht mit richtiger Partystimmung" werden – auffällige Maskierungen inklusive.

Beginn des Lumpenballs in der Jahnhalle ist um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 8. Februar. Tickets kosten zwölf Euro pro Person und sind in der UP Sports Bar, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14 in Forchheim, oder unter (09191) 28-11 erhältlich.

