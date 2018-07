Forchheimer Männerstaffel sorgt für "Klopper" des Tages

FORCHHEIM/ERDING - Die Leichtathletik Gemeinschaft Forchheim hat in Erding Vereinsgeschichte geschrieben. Erstmals gingen zwölf Athleten in den Erwachsenenklassen an den Start. Auch der Ergebnisspiegel war nach zwei Tagen harter Arbeit geschichtsträchtig.

Jan Schindzielorz erreichte über 110-Meter-Hürden den zweiten Platz. Der amtierende Deutsche Seniorenmeister verbesserte dabei seinen eigenen deutschen Seniorenrekord der M40 auf jetzt 14,46 Sekunden. Foto: Theo Kiefner



Den Aufgalopp machte am Samstag die 18-jährige Svenja Heidecke, die mit einem Parforceritt bereits im Vorlauf eine neue Bestzeit über die 100-Meter-Strecke hinlegte und damit auch in 12,39 Sekunden die Qualifikation für die Deutsche Jugendmeisterschaft in Rostock lief. Im großen Finale der U20 bestätigte sie abschließend die Zeit und wurde sensationell Dritte.

Forchheimer Rekord

Bei den Frauen konnten sich Christine Priegelmeir, Katharina Eckner und Janina Buck zwar nicht für das 100-Meter-Finale, in der derzeit sehr starken bayerischen Damenkonkurrenz, qualifizieren. Sie lagen aber mit Platz 12, 13 und 14 einträchtig hintereinander und konnten anschließend in der 4 x 100-Meter-Staffel einen neuen Forchheimer Rekord in 48,43 Sekunden laufen, mit dem sie die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft nur knapp um drei Zehntel verfehlten.

Bei den Männern sollte es Moritz Hecht sein, der die 100-Meter-Sprinter in Erding erfolgreich vertreten wollte. Im Vorlauf sprintete er zu einer neuen Bestzeit in 10,85 Sekunden und hätte nach dem Zwischenlauf mit der zweitschnellsten Zeit bequem ins Finale einziehen können. Jedoch machten ihm muskuläre Probleme einen Strich durch die Rechnung und er verzichtete darauf.

Auch über die 400 Meter fehlten ihm damit die letzten Körner, um in gewohnter Manier aufzutrumpfen. Mit 49,59 sec erreichte er aber dennoch den vierten Platz.

Für den eigentlichen "Klopper" des Samstagabends sorgte dann das Männer Staffelquartett, dass den Rest Bayerns relativ ratlos stehenließ und sämtliche Favoriten aus den Medaillenrängen haute.

Moritz Hecht trat zum Endlauf über die 100-Meter-Strecke nicht mehr an. Foto: Theo Kiefner



In der Zeit von 42,46 Sekunden unterstrichen Dominik Eckner, Jan Schindzielorz, Jano Schubert und Moritz Hecht — der diesmal keine Schmerzen verspürte — ihre derzeitige Topform und wurden mit fast einer Sekunde Vorsprung Bayerische Meister 2018 und schrieben Vereinsgeschichte. Denn noch nie zuvor wurde eine Staffel aus Forchheim Landesmeister.

Das ein Quartett bestehend aus einem Sprinter, einem Hürdenläufer, einem Weitspringer und einem Hochspringer die gesamte Bayerische Sprintelite aus den südlichen Bezirken düpierte, war für die dagegen verhältnismäßig kleine LG Forchheim eine echte Sensation und sorgte für Feierlaune. Der einzige Wermutstropfen: Die Qualifikationszeit (42,10) für die Deutsche Meisterschaft wurde knapp verpasst.

Am Sonntag fügte dann Altmeister Jan Schindzielorz noch einen feinen zweiten Platz in der Hürdenkonkurrenz seiner Medaillensammlung zu. Der amtierende Deutsche Seniorenmeister verbesserte dazu noch seinen eignen deutschen Seniorenrekord der M40 auf jetzt 14,46 Sekunden und musste nur dem 14 Jahre jüngeren Pedro Garcia-Fernandes (München) den Vortritt lassen.

In seinem ersten U20-Jugendjahr konnte Clemens Gundermann über die 3000 Meter mit 9:37,26 Minuten eine sehr gute Zeit laufen. Für ihn war es eine Herausforderung im Feld von den 17 Startern seinen Platz zu behaupten.

Speerwerferin überzeugte

Vier weitere fünfte Plätze rundeten das hervorragende Abschneiden der Forchheimer ab. Mit 35,99 Metern überzeugte Speerwerferin Cosima Gundermann, die durch ihr bestandenes Abitur in diesem Jahr nicht wie gewohnt trainieren konnte. Auch Lina Ende, die nach ihrer Muskelzerrung im Mai praktisch neun Wochen pausierte, machte im 400-Meter-Rennen eine gute Figur, auch wenn sie mit 63,05 Sekunden nicht zufrieden war.

Das Damen- Quartett der LG, von links: Svenja Heidecke, Janina Buck, Katharina Eckner und Christine Priegelmeir. Foto: Marianne Malzer-Ende



Am schwersten hatten es allerdings die Springer in Erding. Sowohl Dominik Eckner (6,57 Meter), der beim Weitsprung mit böigem Wind und Hitze zu kämpfen hatte und damit verbundenen ungültigen Versuchen, als auch Veronika Prell, die gegen die tiefstehende Sonne im Dreisprung einen schweren Stand hatte. Mit 10,31 Meter verbesserte sie aber trotzdem ihre Saisonbestmarke, obwohl sie das Absprungbrett meist nicht sehen konnte.

Mit einem feinen siebten Platz rundete Christine Priegelmeir über 200 Meter in 26,46 Sekunden das Gesamtergebnis ab. Somit ging die erfolgreichste Bayerische Meisterschaft der LG Forchheim zu Ende und es durfte endlich gefeiert werden.

Weitere Ergebnisse: Jano Schubert Hochsprung (1,85 Meter, 1. Platz), Janina Buck 200 Meter (26,64 Sekunden, 9. Platz.).

