Forchheimer Metzger ist nun Fleisch-Sommelier

Christian Frank berichtet vom Lehrgang und aktuellen Trends - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Forchheimer Metzger Christian Frank hat sich kürzlich zum "Fleisch-Sommelier" weitergebildet. Ein Lehrgang, den Frank "nur weiter empfehlen" kann, wie er betont.

Metzgermeister können sich in einem Lehrgang zum "Fleisch-Sommelier" weiterbilden (Symbolbild). © Maurizio Gambarini/dpa



Herr Frank, wo haben Sie Ihre Ausbildung zum Fleisch-Sommelier absolviert und was verbirgt sich dahinter?

Christian Frank: Der Fleisch-Sommelier ist ein mehrtägiger Lehrgang, den der Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk in Augsburg anbietet. Das muss man sich als umfangreichen Kurs vorstellen, der das ergänzt und vertieft, was man in der Ausbildung zum Metzgermeister gelernt hat. Ähnliche Kurse werden übrigens auch in Frankfurt, Hamburg und in Österreich angeboten.

Christian Frank © F.: Pfrogner



Wie sehen die Lehrinhalte konkret aus?

Christian Frank: Der Kurs geht einfach deutlich mehr ins Detail. Man lernt beispielsweise, anhand des Fleisches die Unterschiede zwischen verschiedenen Schweinerassen zu erkennen und auch verschiedene Zubereitungsarten auszuprobieren – Zubereitungsarten, bei denen selbst der Fachmann nicht unbedingt die Möglichkeit hat, sie im Metzgerei-Alltag anzuwenden. Derzeit sind Barbecues und Grillgerichte stark in Mode.

Und was fängt der Metzgermeister im täglichen Leben damit an?

Christian Frank: Die Künste des Sommeliers kann man eigentlich immer umsetzen. Wie sich das dann in der Speisekarte beispielsweise bei unseren Mittagsmenüs niederschlägt, wird die Zukunft zeigen. Der Kurs hat Inspirationen und Ideen gebracht. Die Kunden dürfen sich überraschen lassen.

HANS VON DRAMINSKI