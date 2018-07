Forchheimer Montessori-Schüler können sich freuen

FORCHHEIM - An der Privaten Montessori-Volksschule Forchheim haben 20 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse und elf Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen.

Die Montessori-Absolventen ließen bei ihrer Abschlussfeier im Schulhof Luftballons mit ihren Wünschen für die Zukunft in den Himmel steigen. © Montessori Schule



Die jungen Leute zeigten beim Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und beim Mittleren Bildungsabschluss gute Ergebnisse. Ein Großteil der Neuntklässler wird an der Montessorischule bleiben und dort die 10. Klasse besuchen. Die anderen Absolventen haben sich fast alle für eine Berufsausbildung entschieden und problemlos eine Ausbildungsstelle gefunden.

Auch viele der Schüler, die den Mittleren Bildungsabschluss abgelegt haben, werden den schulischen Bildungsweg fortsetzen. Entweder an der Montessori-Oberschule in Nürnberg (MOS), an einer Fachoberschule oder am Gymnasium.

Die anderen Absolventen haben sich für eine Berufsausbildung, die Wirtschaftsschule oder ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. Die Sekundarstufe gibt es an der Montessorischule seit 2007. Dieses Jahr hat der fünfte Jahrgang der 10. Klasse seinen Abschluss gemacht. Der Erfolg der Schulabgänger, die vielfach nach der 10. Klasse den Weg zum Abitur weitergehen und die Zahl der Neuntklässler, die an der Schule bleiben, um den Mittleren Bildungsabschluss zu absolvieren, zeige, dass sich der Ausbau der Sekundarstufe absolut bewährt habe, so Geschäftsführerin Sibylle Kellner.

Die Prüfungen wurden beide an der Ritter-von-Traitteur-Schule abgelegt, mit der die Montessori-Schule eng zusammenarbeitet. Da die Montessori-Absolventen keine Noten aus dem laufenden Schuljahr in die Zeugnisnote mit einbringen können, kommt es bei ihnen ganz auf das erfolgreiche Abschneiden in der eigentlichen Prüfung an.

Anders als an staatlichen Regelschulen gibt es an den Montessorischulen traditionsgemäß individuelle Schülerbewertungen statt der üblichen Noten.