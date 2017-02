Forchheimer Moritz Hecht schließt zu Olympiateilnehmer auf

Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Fürth: 19-Jähriger von der LG Forchheim über 200 Meter nur 25 Hundertstel langsamer als Patrick Schneider - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/FÜRTH - Bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften der Erwachsenen und U18-Jugend in Fürth gingen acht Podiumsplätze in den Landkreis Forchheim. Dafür sorgten aus dem hochkarätig vertretenen Stall der LG Forchheim die Sprinter und ein Weitspringer mit Rückenwind sowie die Gräfenbergerin Jasmin Maxbauer von der LG Eckental.

Olympiateilnehmer Patrick Schneider (li.) war auf der 200-Meter-Distanz in Fürth nur 25 Hundertstelsekunden schneller als der Forchheimer Moritz Hecht (re.). © Foto: Theo Kiefner



Bereits am Samstag sorgte das Herrenquartett der 4x200-m-Staffel, das bereits zum Jahresanfang mit einem Nordbayerischen Hallentitel überrascht hatte, ein zweites Mal für Furore: Mit Moritz Hecht, Jan Schindzielorz, Marcel Springwald und Schlussläufer Dominik Eckner setzten sich die Vier im zweiten Zeitlauf gegen starke Herzogenauracher durch und hefteten sich an die Fersen der starken Sprinter der LG Stadtwerke München. Mit viel Herzblut liefen die Forchheimer zu einer neuen Bestzeit von 1:30,66 Minuten und mussten sich nur den Sprintern aus der Landeshauptstadt geschlagen geben. Dabei ließen sie weitere Favoriten wie die LG Erlangen und LAC Quelle Fürth hinter sich und jubelten zurecht über die Silbermedaille.

Im Steilflug befindet sich auch Dominik Eckner. Der noch 18-Jährige startete nach der gelungenen Staffel in der Männerkonkurrenz im Weitsprung und machte es wieder einmal spannend. Wie im letzten Sommer schaffte er mit seinem allerletzten Sprung den Satz aufs Siegertreppchen: Im sechsten Versuch schaffte Eckner eine Weite von 6,67 Metern, was ihn vom letzten immerhin auf den dritten Platz brachte.

Newcomerin Svenja Heidecke (16) startete bei ihrer ersten Landesmeisterschaft über ihre Paradestrecke, die 60 Meter in der U18 — und sorgte für eine Überraschung, weil sie mit neuer Bestzeit von 8,03 Sekunden im Vorlauf problemlos in den Zwischenlauf sprintete, hier die Konkurrenz mit einem dritten Platz überraschte und so ins Finale kam. Dort kämpfte sie sich mit 8,11 Sekunden auf den sechsten Rang.

Jasmin Maxbauer holte sich in Drei- und Weitsprung jeweils die Silbermedaille. © Foto: Theo Kiefner



Das Staffelquartett der Damen musste krankheitshalber den Start absagen. Auch die Einzelleistungen waren eher schwach: Für Janina Buck war im Zwischenlauf Endstation, für 400-Meter-Spezialistin Lina Ende kam das Aus schon im Vorlauf.

Wimpernschlag-Finish

Jano Schubert kam im Hochsprung der Männer an diesem Tag mit 1,82 Metern nicht über Rang sechs hinaus. Moritz Hecht ging routiniert in die 60-Meter-Konkurrenz. Im stark umkämpften Zwischenlauf erreichte er in einem Wimpernschlag-Finish mit 7,09 Sekunden erstmals den Endlauf einer Bayerischen Meisterschaft. Hier musste am Ende das Zielfoto entscheiden, wer gewonnen hat: Die ersten drei Läufer lagen alle nur eine Hundertstelsekunde auseinander und der 19-jährige Forchheimer kam schließlich mit 8,11 Sekunden auch noch auf den siebten Rang.

Am zweiten Tag der Veranstaltung durfte Hecht ein weiteres Mal antreten und hatte es auf der 200-Meter-Distanz mit Patrick Schneider vom LAC Quelle Fürth, dem Olympiateilnehmer von Rio de Janeiro, zu tun.

Mit viel Selbstvertrauen hängte sich Moritz Hecht an den Fürther, den er erst auf den letzten 50 Metern ziehen lassen musste. Unerwartet eng geriet der Abstand zu Schneider mit nur 25 Hundertsteln. So wurde Moritz in diesem spannenden Finale, frenetisch von den Forchheimern angefeuert, Zweiter mit 22,54 Sekunden.

Abschied für Schindzielorz

Zuvor hatte sich bereits Jan Schindzielorz eine Silbermedaille geholt. In seinem zu vor angekündigten letzten Hürden-Wettkampf bei den Männern wollte der 38-Jährige über die hohen Hürden (1,064 Meter) der jungen Konkurrenz noch einmal zeigen, was Senioren drauf haben.

Im Vorlauf war Jan Schindzielorz noch auf Sicherheit bedacht. Dafür ließ er es im Finale richtig krachen und sprintete zu einem neuen Seniorenrekord von 8,19 Sekunden. Er wurde damit Zweiter hinter dem 23-jährigen Sebastian Barth von der LG Stadtwerke München und liegt damit aktuell auf Rang 15 der Deutschen Hallenbestenliste.

Nach langer Verletzungspause landete Veronika Prell zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung im Dreisprung der Frauen mit 10,10 Metern auf dem siebten Platz.

Zweimal Silber für Jasmin Maxbauer

Besser lief es in Fürth für die 17-jährige Jasmin Maxbauer von der LG Eckental: Zwar musste sich die aus Gräfenberg stammende Athletin im Finale über 60 Meter Hürden der Frauen mit dem undankbaren letzten Platz (9,53 Sekunden, achte von acht) zufrieden geben und kam in der 4x200-m-Staffel der Frauen zusammen mit ihren LG-Mitläuferinnen Carina Gröll (Jahrgang 1997), Lea Clemens (1999) und Johanna Stegmaier (1999) auch nicht über einen fünften Platz hinaus — hinter Teams aus Fürth, Regensburg und München.

Dafür konnte Jasmin Maxbauer im Dreisprung punkten: Nach sechs Versuchen standen immerhin 12,10 Meter auf dem Zähler, was für eine „Silberne“ reichte. Und im Weitsprung reichten der jungen Sportlerin fünf Versuche, um sich mit 5,71 Metern ebenfalls die Vizemeisterschaft zu sichern.

