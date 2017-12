Forchheimer Moritz Taschner stark wie Herkules

FORCHHEIM - Bei den Deutschen Meisterschaften im Kreuzheben in Mainz hat Moritz Taschner seinen eigenen Rekord eingestellt. Er errang souverän den Meistertitel bei den Jugendlichen in der Klasse bis 120 Kilogramm Körpergewicht.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Kreuzheben in Mainz hat Moritz Taschner (r.) seinen eigenen Rekord eingestellt. Er errang souverän den Meistertitel bei den Jugendlichen in der Klasse bis 120 Kilogramm Körpergewicht. © Roland Huber



Die hervorragende Jugend- und Nachwuchsarbeit des AC Bavaria zahlt sich weiter aus und bringt damit den nächsten nationalen Meisterschaftstitel nach Forchheim.

Wie schon fast zu erwarten, stieg das Ausnahmetalent Moritz Taschner (15) in seiner Altersklasse (14 bis 15 Jahre, 120 Kilogramm) bei den Deutschen Meisterschaften in Mainz als Sieger auf das Podest.

Erstaunliche Leichtigkeit

Bei seinem ersten Versuch zog Taschner mit erstaunlicher Leichtigkeit 200 Kilogramm in die Höhe.

Daher entschieden er und sein Betreuer Jörg Wiemann bereits im zweiten Versuch, den deutschen Rekord anzugreifen und 210 kg auf die Hantelstange legen zu lassen.

Den bisherigen Rekord hielt der junge Forchheimer bereits; dies stellte somit auch seine bisherige persönliche Bestleistung in einem Wettkampf dar. Bei allen Beteiligten war die Verwunderung groß, wie leicht sich Moritz mit den 210 Kilogramm tat und somit seinen eigenen Rekord verbesserte. Der Hallensprecher bemerkte ironisch: "Das war doch viel zu leicht. Das war ein Aufwärmversuch."

Im dritten und letzten Versuch wollte Moritz Taschner den Rekord sogar noch weiter bis auf 220 Kilogramm verbessern. Hier scheiterte er aber dann knapp.

Sein Betreuer Wiemann vom AC Bavaria ist in der Analyse dennoch absolut positiv: "Ich habe gesehen, dass es bei dem dritten Versuch nicht an der Kraft lag, die wäre locker noch da gewesen. In der Aufregung hat sich nur der ein oder andere Technikfehler eingeschlichen. Und dies sehe ich als absolut lösbare Aufgabe für uns. Die Kraft ist da. Und um technisch noch sauberer zu werden hat er ja das Trainerteam vom AC Bavaria – daran können wir arbeiten."

Für diese Arbeit an der Konzentration und Technik bleiben Taschner nun knapp drei Monate. Denn dann stehen die Deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf in Lauchhammer (Sachsen) an. Wir hoffen natürlich alle, dass dann der nächste Meistertitel und vielleicht auch Rekord nach Forchheim geholt wird und drücken die Daumen.