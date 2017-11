Hier ist sie wieder, die närrische Zeit! Am Samstag fiel der Startschuß zur fünften Jahreszeit - auch in Gößweinstein, wo sich Narren allen Alters zum Rathaussturm trafen. Neben Tanz, dem neuen Prinzenpaar und Auszeichnungen gab es auch eine große Holzlatte für den Bürgermeister.

Sauwetter am Samstag in Ebermannstadt. Und trotzdem: Punktgenau um 11:11 Uhr startete der Narrhallamarsch und der Rathaussturm mit so vielen "Ebser Narren" wie nie zuvor.