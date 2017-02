Forchheimer Neubaugebiete sorgen für Hitzestau

FORCHHEIM - Das neue Klimaschutzgutachten für Forchheim ist da. Es geht um Höchsttemperaturen, Wärmeinseln, Kaltluftschneisen im Allgemeinen. Im Speziellen handelt es davon, wie die Lebensqualität in der Stadt aufrecht erhalten werden kann. Das könnte bedeuten, manche Baugebiete nicht auszuweisen. Ein heikles Thema, auf das einige Stadträte nach dem Motto reagierten: "Ich lass mir doch von ein paar Lüften keine Baugebiete kaputt machen."

Die Löschwöhrdwiesen zwischen der Autobahn und der Karolingerstraße zählen zu den potenziellen Baugebieten. Foto: Fotos: Roland Huber



Als die Gutachter im vergangenen Juni und dann nochmal im Oktober im Bereich Löschwöhrdwiesen mit ihren Messgeräten unterwegs waren, waren sie beeindruckt von den Tiefsttemperaturen in der Nacht. Zum einen strömt kalte Luft von Süden durch das Regnitztal, und auch von Osten weht es kalt herüber. Ein Kaltluftstau ist die Folge. Vor allem im Winter könne das für die Bewohner nicht angenehm sein, sagt Holger Müller von der Planungsgruppe Müller, die das neue Klimaschutzgutachten erstellt hat.

Es ist nach 1990 das zweite Mal, dass die Stadt schaut, wie es um das Klima in Forchheim bestellt ist, wo sich Frischluftschneisen befinden. Wie wichtig die sind, bekommt man zum Beispiel in heißen Sommern wie dem von 2015 mit, wenn man die frühen Morgenstunden herbeisehnt, in der Hoffnung, dass dann kühle Luft durchs Fenster strömt. Zu den Wärmeinseln gehören ein Teil Buckenhofens, Forchheim-Zentrum und Reuth.

Angeregt hatten das Gutachten die Freien Wähler, beschlossen wurde es einstimmig. Klar müsste damals schon gewesen sein, dass die Antworten, die das Gutachten gibt, eventuell nicht gerade ein "Go" für die Ausweisung neuer Baugebiete beinhalten.

Vier Beispiele

24 potenzielle Baugebiete aus dem Masterplan der Stadt (Fachplan Wohnen) hat sich der Gutachter angesehen, 180 Seiten dick ist das Ergebnis. Im Planungs- und Umweltausschuss wurden zunächst vier Beispiele vorgestellt, eine Zusammenfassung des Gutachtens soll folgen. Dazu gehören die Löschwöhrdwiesen, der Weingartsteigs in Buckenhofen, der Obere Schulweg in Reuth und die Schleifwegäcker in Kersbach.

Nimmt man die Mess-Ergebnisse des Gutachtens ganz genau, dann hat die Bebauung in fast allen der vier künftigen Baugebiete Auswirkungen auf die Frischluftzufuhr der Stadt. "Aber wir sind ja nicht weltfremd", schränkte Diplom-Geograf Holger Müller aus Hessen seine Ausführungen ein. Ein kategorisches "Nein" zu den Baugebieten hören die Stadträte deshalb nicht, eher ein "Ja mit Einschränkungen". Dazu gehört etwa die Ausrichtung der Häuser.

Die Kersbacher Schleifwegäcker zählen ebenfalls zu den potenziellen Baugebieten. Foto: Fotos: Roland Huber



Was jetzt tun mit dieser Erkenntnis? Für die FDP ist das ganz klar: "Wo gebaut wird entscheidet der Stadtrat, das lasse ich mir nicht von Luftbewegungen von links nach rechts vorschreiben", erklärte Sebastian Körber. Die CSU sieht es zum Teil genauso: "Das war interessant, da hänge ich aber nicht mein Herz dran", sagte Markus Schmidt. "Es geht um Veränderungen von plus, minus ein bis zwei Grad, da haben wir mehr Unterschied, wenn man im Sommer aus dem klimatisierten Auto aussteigt", findet Josua Flierl (CSU). Da half es auch nicht, dass der Gutachter warnte, die ein bis zwei Grad seien Durchschnittswerte und durchaus so gravierend, dass sensible Bevölkerungsgruppen darunter leiden könnten.

Zauberwort "Augenmaß"

Dass einige Kollegen die Fakten so vehement ignorieren, irritierte nicht nur OB Uwe Kirschstein (SPD): "Wenn uns die Antworten auf Fragen, die wir gestellt haben, nicht gefallen, dann hätten wir nicht fragen dürfen. Ich halte die Fragen aber für sinnvoll." Ähnlich reagierte Manfred Hümmer (FW), dessen Fraktion den Antrag für das Gutachten gestellt hatte. Der Fachplan Wohnen habe gezeigt, dass Forchheim genügend gute Bauplätze habe. "Es liegt an uns, wie künftige Generationen in Forchheim leben." Das Zauberwort für ihn heißt "Augenmaß". Auch Sabine Dittrich (FGL) kritisierte, dass manche einfach die Fakten wegwischten. Man müsse enkelfreundlich handeln und Grenzen anerkennen.

Dass sich dann doch die Mehrheit der Stadträte mit dem Beschluss anfreunden konnte, lag an der Formulierung: "Die Ergebnisse des Klimagutachtens sind in die Abwägungsprozesse der Stadtplanung zu integrieren." Auf Nachfrage betonte Bauamtsleiter René Franz, mit "abwägen" sei gemeint, dass das Klima eines von mehreren Schutzgütern sei, die bei der Ausweisung von Baugebieten bedacht werden müssen: "Es handelt sich nicht um ein Dogma."

