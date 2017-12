Am Samstag war trotz der Kälte auf der Forchheimer Sportinsel Ausdauer gefragt: Mit der 41. Auflage zählt der von der Leichtathletikgemeinschaft Forchheim ausgerichtete Nikolauslauf zu den traditionsreichsten Straßenläufen in Bayern. Rund 650 Läufer zwischen fünf und 70 Jahren gingen an den Start und bewältigten Distanzen zwischen einem und zehn Kilometern - teils in weihnachtlicher Kostümierung. © Ralf Rödel