Forchheimer Notfallsanitäter ist bereit für den Einsatz

Not macht erfinderisch: Sanitäter schmälern Versorgungslücke auf dem Land - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Vor zwei Jahren wurde der Ausbildungsberuf des Notfallsanitäters aus der Taufe gehoben. Die ersten haben jetzt ausgelernt. So zum Beispiel der Forchheimer Önder Söntürk (40), der sich freut, seine Patienten im Notfall nun deutlich besser versorgen zu können. Zudem könnten die Notfallsanitäter dazu beitragen, Lücken der Notarztversorgung auf dem Land zu verkleinern.

Infusion vorbereiten, Medikament aufziehen, Schmerzen lindern: Notfallassistenten wie Önder Söntürk dürfen den Patienten erstversorgen, bis der Notarzt eintrifft. © Foto: Roland Huber



Viele der Notärzte, die auch nach Feierabend und am Wochenende im Einsatz sind, gehen langsam aufs Rentenalter zu. Die jüngeren Nachfolger, sagt BRK-Rettungsdienstleiter Josef Kern, zeigten inzwischen seltener die Bereitschaft, den Notarztdienst zu übernehmen. „Es gibt immer weniger Idealisten.“

Hinzu kommt, dass die Zahl der Notarzteinsätze kontinuierlich ansteigt. Zum einen durch die demografische Entwicklung der Gesellschaft: Die Bevölkerung wird immer älter und benötigt entsprechend auch öfters ärztliche Hilfe.

Zum anderen aber auch dadurch, dass sich eine gewisse Erwartungshaltung etabliert hat. BRK-Sanitäter Önder Söntürk beschreibt das so: Während sich früher bei kleineren Unfällen erst einmal die Familie gekümmert hat, bis dann vielleicht doch noch der Hausarzt aufgesucht wurde, ist es heute so, dass „die Leute auch bei Bagatellfällen die 112 rufen“.

Dazu kommt, dass manche Menschen — beispielsweise bei Rückenbeschwerden — sich die langen Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt ersparen wollen und deswegen lieber den Notruf wählen, sich bequem und kostenlos in die Notaufnahme fahren und sich eben dort röntgen lassen: „Diese Patienten wissen dann auch genau, was sie beim Notruf sagen müssen, damit der Notarzt kommt“, sagt Söntürk.

„Das alles hebt die Zahl der Einsätze an, die Notärzte sind dann erst einmal belegt“, erklärt Kern das Problem. Besonders auf dem Land gibt es zu wenige Notärzte, so dass es manchmal 15 bis 20 Minuten dauern kann, bis der nächste Notarzt einen Patienten — beispielsweise in der Fränkischen Schweiz — erreicht hat. Doch Not macht erfinderisch und wenn es schon nicht genügend Ärzte gibt, könnte nun der vor zwei Jahren neugeschaffene Berufsstand des Notfallsanitäters Abhilfe schaffen.

Helfen oder doch lieber warten?

Denn: Früher als der Arzt ist meistens der Rettungswagen da, der bislang mit einem Fahrer und einem Rettungsassistenten besetzt war. Doch dem waren die Hände gebunden: Wie der Name schon sagt, darf er dem Arzt nur assistieren, nicht aber selbstständig Medikamente verabreichen.

Einzig der „rechtfertigende Notstand“ brachte einen gewissen Handlungsspielraum — rechtlich allerdings nicht einwandfrei abgesichert, so Önder Söntürk. Und so hieß es Warten, bis der Arzt kommt. Söntürk ist seit 1995 beim BRK und ist dort der erste Notfallsanitäter.

Mit der Ausbildung zum Notfallsanitäter habe der Beruf eine Aufwertung erfahren, sagt der 40-Jährige. Notfallsanitäter können die Erstversorgung bei Patienten übernehmen. „Bisher befand man sich immer in der Zwickmühle“, sagt Söntürk. „Mach ich was oder warte ich, bis der Notarzt da ist?“

Bis 2024 müssen alle Rettungswagen mit einem Fahrer und einem Notfallsanitäter besetzt sein. Die Rettungsassistenten, die derzeit die Einsatzwagen führen, dürften dann nur noch als Beifahrer eingesetzt werden. Abhängig von ihrer Erfahrung können sie mit einer verkürzten Vorbereitung eine Ergänzungsprüfung ablegen und dann als Notfallsanitäter weiterhin Leben retten.

BARBARA ZINECKER