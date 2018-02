Forchheimer Paradeplatz wird Genießer-Paradies

Bis Samstag findet dort der Französische Markt statt - Bauernmarkt am Freitag - 08.02.2018 12:53 Uhr

FORCHHEIM - "Salut" an alle Genießer: Noch bis zum Samstag findet am Forchheimer Paradeplatz der Französische Markt statt.

Von herzhaft bis süß reicht die Palette am Französischen Markt. Im Bild: Nougat in verschiedenen Varianten. © Ralf Rödel



Von herzhaft bis süß reicht die Palette am Französischen Markt. Im Bild: Nougat in verschiedenen Varianten. Foto: Ralf Rödel



Dort warten Nougat, Käse, Würste, Flammkuchen und duftende Lavendelsäckchen auf Abnehmer. Vor 25 Jahren fing Organisator Horst Brauner an, die französischen Märkte in Deutschland zu organisieren. Er wollte damit Kleinproduzenten aus dem Nachbarland den Zugang zum deutschen Markt ermöglichen. Seitdem hat er treue Teilnehmer, acht Händler sind in diesem Jahr hier.

„Alles original Franzosen“, betont Brauner — und meint damit, dass die Verkäufer und auch die Produkte wirklich aus Frankreich stammen und nicht nach französischem Rezept irgendwo in Deutschland produziert werden. Zum Beispiel der spezielle Käse aus Schafs- und Ziegenmilch: „Den finden Sie hierzulande nicht“, erklärt er. Wer beim ein oder anderen Produkt zögert, weil er den Geschmack nicht kennt, dem bieten die Hänlder auch kleine Kostproben an.

Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Samstags voraussichtlich bis 16 Uhr.

Der Bauernmarkt findet am Freitag, 9. Februar, gleichzeitig statt. Wer sich den französischen Käse auf ein gutes Brot legen will, kann ein paar Meter weiter einen fränkisches Holzofenlaib mitnehmen - sowie Honig, Äpfel oder Forellen.

tt