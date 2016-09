Forchheimer Räte empören sich über Deutsche Bahn

Unternehmen weigert sich neuen Durchlass für Kersbach zu bauen - vor 48 Minuten

FORCHHEIM-KERSBACH - „Frechheit“, „Unverschämtheit“, „bodenlos“ — Die Stadträte des Planungsausschusses waren so richtig sauer auf die Deutsche Bahn. Der Grund: Die Bahn will ein Versprechen nicht halten. Notfalls will die Stadt ihr Recht vor Gericht einklagen.

Der Weg neben unter der Staatsstraße am Kersbacher Kreisel kommt weg. Einen Ersatz will die Bahn nicht zahlen. © Roland Huber



FORCHHEIM-Kersbach — Bislang führt neben den Gleisen unter der Staatsstraße am Kersbacher Kreisel ein Weg hindurch, der von den Kersbachern als Radverbindung in die Innenstadt genutzt wird. Der Weg fällt dem Gleisausbau der Bahn zum Opfer. Im Gegenzug, so hatte die Bahn versichert, werde sie etwas weiter östlich einen neuen Durchlass bauen. Im Zug der Verhandlungen über die Lärmschutzwand in Kersbach, bot die Stadt an, gegen eine Zahlung darauf zu verzichten. Im Plan aber blieb der Durchlass.

Inzwischen wolle die Bahn weder Geld noch Durchlass zahlen, so Stadtjustiziar Till Zimmer. Die Empörung war parteiübergreifend groß. OB Uwe Kirschstein wurde einstimmig ermächtigt, den Durchlass notfalls per Klage durchzusetzen.

