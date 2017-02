Forchheimer räumt für seinen Quarterback ab

Vor dem Superbowl: Ein Tribut an die unsichtbaren Helden im Football - vor 42 Minuten

FORCHHEIM - Was steckt hinter dem Superbowl-Spektakel, dem größten Einzelsportereignis der Welt mit einer Milliarde Fernsehzuschauern, wenn 30 Sekunden Werbezeit fünf Millionen Euro kosten und Musikikone Lady Gaga an einem nationalen Feiertag trotzdem nur eine Nebenrolle spielt? Die Geschichte einer der unsichtbaren Helden im Football.

Atlanta (rot) fing Greenbay (weiß) im Halbfinale ab. © dpa



Atlanta (rot) fing Greenbay (weiß) im Halbfinale ab. Foto: dpa



Den Lieblingsklub Washington Redskins verdankt Johannes Teschemacher der Verwandtschaft an der US-Ostküste. Dort war er zwar als Kind schon zu Besuch, aber Football stand nicht auf dem Programm. Der mittlerweile 17 Jahre alte Fachoberschüler findet später als manch Gleichaltrige Lust an der Bewegung. Schwimmen wird ihm nach kurzer Zeit zu monoton, beim Basketball ist seine kräftigere Statur ein Hindernis. Freunde nehmen ihn im Dezember 2015 mit zum Football-Schnuppertraining der Bamberg Phantoms.

Bilderstrecke zum Thema Footballer gesucht! Das Schnuppertraining der "Bamberg Phantoms" Die Footballer der Bamberg Phantoms veranstalteten am Samstag einen Schnuppertag mit Probetraining. Von 14 bis 17 Uhr wurde Verstärkung das U15-Team, die U19 und die 1. Mannschaft gesucht. Im Angebot ist auch die kontaktärmere, jedoch strategisch und athletisch anspruchsvolle Variante "Flag-Football". Gezielt will der Verein Neulinge oder Wiedereinsteiger aus dem Landkreis für sich gewinnen.



Das Versprechen einer in hiesigen Gefilden bislang wenig verbreiteten Mannschaftssportart, dass sich Kandidaten unterschiedlichster körperlicher Eigenschaften einbringen können, erfüllte sich. Als Abräumer startete Johannes Teschemacher im Bamberger Juniorenteam durch und beendete die Sommerrunde 2016 als Auswahlspieler für Bayerns U17. Nicht nur die schweißtreibenden Einheiten, sich in die nötige athletische Verfassung zu bringen, sind dem Youngster in Erinnerung. „Es hat schon allein zwei Monate gedauert, bis ich die Regeln und Kniffe im Spielverlauf verstanden habe.“

Die Trainer erkannten Teschemachers Vorzüge für das Angriffsspiel (Offensive Line). Um den spielgestaltenden Quarterback sind zehn Positionen zu besetzen. „Je nachdem, ob wir uns mit einem längeren Pass oder kürzeren Läufen der gegnerischen Endzone nähern, gibt es feste Aufgaben“, erklärt der Forchheimer. Als Tackle fällt ihm die Rolle eines Bodyguards für den Quarterback zu. Wenige Meter beträgt der Aktionsradius nur und die Spielsituationen dauern ein paar Sekunden.

In dieser Zeit gilt es, bei einer Wurf-Variante einen schützenden Ring um den eigenen Regisseur zu bilden oder Kontrahenten bei einer Lauf-Finte in die andere Richtung zu blockieren. „Meine direkten Gegenspieler sind auf ihrer Position flinker, deshalb muss ich einen Schritt voraus sein, explosiver“, weiß Teschemacher. Festhalten ist nicht erlaubt. Gängig ist das Vorgehen, den Gegner mit den Händen am Oberkörper zu beschäftigen, um ihn mit der Helmmaske auf die Brust zurückzudrängen. „Die Arbeit ist trotz der kurzen Phasen und Pausen konditionell anspruchsvoll. Weil jeder Spielzug zu einem Touchdown führen kann, musst du immer 120 Prozent konzentriert bei deiner Aufgabe sein.“ Nicht selten ist die bei Teschemacher zum Ärger der besorgten Mutter mit blauen Flecken verbunden. Der Sprössling beruhigt: „Richtig verletzt habe ich mich aber noch nie, abgesehen von einer leichten Gehirnerschütterung. An Gliederschmerzen nach Spielen gewöhnst du dich, das kennen Fußballer oder Handballer genauso.“

Johannes Teschemacher © Foto: privat



Johannes Teschemacher Foto: Foto: privat



Und doch verlangt das Footballspiel im Vergleich eine spezielle Opferbereitschaft und Mentalität. Im Fokus stehen Quarterbacks, die spektakuläre Pässe werfen sowie ihre pfeilschnellen Empfänger (Receiver) oder Runningbacks, die sich wie Krieger ihren Weg durch die Menschentraube bahnen. Ohne diejenigen, die den Ball kaum zu Gesicht bekommen, sind die Fähigkeiten der Stars aber wertlos.

„Es kommt noch mehr auf die mannschaftliche Geschlossenheit an. Erfolg hast du nur, wenn alle Teile im System miteinander funktionieren. Alleingänge können teuer werden“, sagt Johannes Teschemacher. Manchmal unfair findet der junge Tackle deshalb den freilich nach amerikanischer Hollywood-Manier inszenierten Personenkult um die bestbezahltesten Akteure. Auf einer Zwischenstufe durfte sich Teschemacher als Aushilfe in der Defensive-Line probieren. „Das macht schon Spaß, wenn du auf Jagd nach dem Quarterback gehen kannst.“ Wie sensibel das soziale Gefüge in einer Footballmannschaft ist, wird auch bei Amateuren sichtbar. Von „ungeschriebenen Gesetzen“ spricht der 17-Jährige: „Es ist doch so. Für einen guten Freund bin ich zu noch mehr bereit als für einen Selbstdarsteller, der nach einem Fehler genervt abwinkt. Das vergisst deine Formation nicht.“

KEVIN GUDD