Forchheimer Rentnerin klaut Bier und Eier

Ladendetektiv erwischt Seniorin - Tasche voll Diebesgut - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - In einem Supermarkt in der Forchheimer Innenstadt hat ein Ladendetektiv eine Diebin erwischt. Die 82-Jährige steckte Bier und Eier in ihre Handtasche.

Die 82-Jährige hatte in einem Supermarkt am Forchheimer Paradeplatz Eier und Bier im Wert von elf Euro in ihre Handtasche gesteckt, ohne sie bezahlen zu wollen. Beim Verlassen des Supermarkts wurde sie vom Landedetektiv beoabachtet und angehalten.

Die Polizei hat noch mehrere Diebstähle in Forchheim registriert: Eine 44-jährige Hausfrau hat in einem Supermarkt in der Forchheimer Hafenstraße Lebensmittel im Wert von knapp 50 Euro geklaut. Auch hier war einer Ladendetektivin der Diebstahl aufgefallen.Im dem Forchheimer Innenstadt-Supermarkt wurde außerdem eine 15-Jährige ertappt, wie sie eine Packung Kaugummi in die Jackentasche gesteckt hat.

nn

