Forchheimer Rettungsschwimmer in der eiskalten Donau

Training für Hartgesottene: Vier Kilometer Schwimmen bei 0,3 Grad - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Keine Angst vor eisigen Temperaturen: 22 Rettungsschwimmer der Kreiswasserwacht Forchheim haben am 48. Donauschwimmen in Neuburg an der Donau teilgenommen.

Bei 0,3 Grad Wassertemperatur mussten die Forchheimer Rettungsschwimmer eine Strecke von vier Kilometern zurücklegen. © Foto: privat



Gemeinsam mit ihren Kameraden von der Ortsgruppe Ebermannstadt und vom THW-Forchheim konnten sie zum neuen Rekord des größten Winterschwimmens Europas beitragen — insgesamt sind 2262 Teilnehmer sind sie ins 0,3 Grad kalte Donauwasser gesprungen. Auf einer vier Kilometer langen Strecke mussten sie sich einen Weg zwischen den Eisschollen bahnen.

Aufgrund des niedrigen Wasserstandes und der sehr geringen Strömung hat das Schwimmen dieses Jahr besonders lange gedauert. Nach 75 Minuten waren alle Forchheimer Schwimmer im warmen Hallenbad angekommen.

Die Teilnahme an Winterschwimmen ist ein besonders wichtiges Training, um die Einsatzbereitschaft auch in den kalten Monaten sicherzustellen.