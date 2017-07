Forchheimer Schüler laden zum Ausflug nach Fantasia

Tolle Fassung des Zauberers von Oz war ein Erlebnis - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - An zwei Aufführungstagen wurden Theaterbesucher an der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim in die zauberhafte Welt von Oz entführt. Die neu erarbeitete Version des klassischen Stoffes begeisterte.

Vogelscheuche, Krähenschreck und eine tote böse Hexe des Ostens: Dem Mädchen Dorothy (Aylin Lang) schwirrt der Kopf ob der Aufgaben, die im Reich des Zauberers von Oz auf sie warten. Doch ihre Kumpane stehen ihr bei. Foto: Alexander Hitschfel



Wer kennt sie nicht die phantasievolle Geschichte des Zauberers von Oz, die ihr Autor, der amerikansiche Schriftsteller Frank Baum, bereits im Jahr 1900 geschreiben hat und sie sich seither hartnäckig in allen Kinderbüchern rund um die Welt hält.

Auch im Lehrplan vieler Schulen findet die Phantasiegeschichte ihren Platz. Die Theatergruppe „Let´s Play“ der Hartmann-Realschule hatte sich nun der Geschichte angenommen. Lehrkraft Sabine Flügel kündigte bereits am Anfang der Theaterveranstaltung an, dass die Theaterbesucher diesmal eine Version der Geschichte erleben würden, wie sie sie so bisher noch nie gesehen und erlebt hatten.

Damit versprach sie auch nicht zu viel. Zur Handlung: Die kleine Dorothy aus Forchheim (Aylin Lang) wird von einem Wirbelsturm in das Land des bösen und mächtigen Zauberers Oz getragen.

In dessen Reich beginnt die Geschichte, die eigentlich als Komödie angelegt worden ist, zunächst einmal mit einem dramatischen Paukenschlag. Denn versehentlich tötet Dorothy sie bei ihrem „Landeanflug“ die böse Hexe des Ostens und wird deshalb wegen ihrer Tat von den dort wohnenden Munschkins herzlich aufgenommen und als Heldin gefeiert.

Doch Dorothy ist in eine Geschichte hineingeschlittert, aus der sie eigentlich so schnell wie möglich wieder herauswill. Sie will zurück nach Hause zu Tante Em und Onkel Henry.

Das Mädchen Dorothy erfährt, dass ihr nur der Zauberer von Oz helfen kann, wieder dahin zurückzukehren, wo sie auch hergekommen ist. Auf ihrem Weg zu ihrem Retter schließen sich dem Kind die Vogelscheuche Krähenschreck (Kristina Schmitt) an, die sich nichts sehnlicher wünscht als anstatt Stroh im Kopf, einen Verstand zu haben.

Ein ängstlicher Löwe

Es folgt der ängstliche Löwe (Eva Schmidt), der sich sehnlichst wünscht doch endlich etwas mutiger auftreten zu können. Dem Trio gesellt sich schließlich noch der blecherne Holzfäller Blechmann (Mia Haas) zu, der gerne ein menschliches Herz hätte. Aber da ist ungemütliche Zauberer von Oz, der im Grunde ein böses Spiel mit den vier Freunden spielt.

Er denkt nätürlich überhaupt nicht daran, dem Quartett so einfach seine Wünsche zu erfüllen, sondern fordert streng seine Gegenleistungen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die vier Freunde die böse Hexe des Westens töten sollen. Nun ist guter Rat teuer, aber wie könnte es anders sein – es treibt natürlich auch in diesem Stück am Ende alles auf ein Happyend zu.

Dem Schultheaterensemble unter der Leitung von Sabine Flügel ist es gelungen, mit ihrer Version vom Zauberer von Oz eine unterhaltsame Komödie auf die Bühne der Schulaula zu bringen, die immer wieder Überraschungen und jede Menge flotte Sprüche bereithielt.

So machten sich beispielsweise die Wächter des Schlosses von Oz (Veronika Kiunke und Mia Kreßmann) auf die Suche nach dem Schlosstor, welches wieder einmal viel zu früh in die Mittagspause gegangen war und sich nicht abgemeldet hatte. „Das Tor kommt und geht wann es will“, ärgerten sich die beiden Wächter.

Sabine Flügel, die schon im Vorfeld Überraschungen versprochen hatte, sollte recht behalten. Was die drei Musiker, sieben Techniker und insgesamt 32 Schauspieler hier auf der Schulbühne präsentiert hatten, war ungemein unterhaltsam.

In weiteren Rollen waren Verena Schmidt, Nele Heldrich, Aylin Atar, Marco Seeberger, Fabian Linz, Fabian Baier, Julius Wenzel, Arthur Bernhardt, Janette Pauker, Celine Elsner, Lea Schmitt, Luisa Rattel, Angelina Helmchen, Emily Ruderich, Anna Müller, Anjali Börger, Elekna Krau, Joy Lang, Sabrina Heublein, Malene Saam, Lena Jung, Ellen Schneider, Luisa Jordan, Lisa Sponsel und Jana Reuschl zu sehen. Das Technikteam stand unter der Leitung von Lehrkraft Martin Weber. Johannes Hirche sorgte mit seiner Schulband für die immer stimmige musikalische Begleitung des Theaterstückes.

Alexander Hitschfel