Forchheimer Schülerin klaut Damenunterwäsche

Textilien und Schmuck im Wert von 20 Euro entwendet - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine 13-jährige Schülerin hat in einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Allee am Donnerstagabend Damenunterwäsche und Schmuck im Wert von rund 20 Euro gestohlen. Allerdings flog der Diebstahl schnell auf.

Als die 13-Jährige den Laden verlassen wollte, ohne die Textilien und den Ohrschmuck zu bezahlen, wurde die Polizei verständigt.

Beamte haben die Jugendliche schließlich in die Obhut ihrer Mutter übergeben, heißt es im Polizeibericht.