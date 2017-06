Forchheimer Seniorenheim gewinnt mit Kochprojekt

FORCHHEIM - Das Forchheimer Seniorenzentrum Jörg Creutzer hat den Publikumspreis beim Wettbewerb "Helden der Heimat" gewonnen. Die Adalbert-Raps-Stiftung vergibt dabei insgesamt 60 000 Euro Preisgeld. Im Jörg-Creutzer-Heim kochen Senioren und Kindergartenkinder gemeinsam.

Hähnchenbrust mit Rosmarinkartoffeln und Blattsalat: Im Forchheimer Diakonie-Seniorenzentrum Jörg Creutzer spielt das gemeinsame Kochen eine große Rolle — und bringt Leben ins Forchheimer Seniorenzentrum. © Foto: privat



Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen engagierte Menschen und deren Projekte aus ganz Oberfranken. Insgesamt mehr als 60 000 Euro schüttete die Stiftung an Initiativen aus, die sich für die Schwächsten in der Gesellschaft stark machen. 90 Projekte hatten sich beworben.

Gleich zwei Preise

Gleich zwei diakonische Projekte aus dem Bamberg-Forchheimer Raum zählten zu den Gewinnern: In der Kategorie "Ältere Menschen" freute sich das Projekt "Männerschuppen" des Diakonievereins Bamberg über den 1. Platz und das Forchheimer Seniorenzentrum Jörg Creutzer der Diakonie Bamberg-Forchheim wurde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Das Forchheimer Seniorenzentrum Jörg Creutzer überzeugte das Publikum, das online für die eingereichten Projekte abstimmen konnte, mit einem leckeren Projekt: Um die Bewohner in der Alltagsgestaltung zu unterstützen, stellt die Einrichtung die selbständige Essenzubereitung in den Mittelpunkt der Beschäftigungstätigkeiten.

Wissen für den Nachwuchs

Das Projekt "Ich-Du-Wir-Gemeinsam" ist eine kombinierte Generationenküche, in der Senioren gemeinsam mit Kindergartenkindern kochen.

Planen, Schnippeln, Kochen, Essen: Beim Arbeiten und beim Genießen begegnen sich Jung und Alt in einer wertschätzenden Atmosphäre. Die Kleinen lernen von den Großen, die Älteren geben ihr Wissen weiter und halten sich so fit. Bei der Preisverleihung in Kulmbach verriet Michael Wagner, Pflegedienstleiter im Seniorenzentrum Jörg Creutzer, der für das Team die Auszeichnung entgegennahm, dass die 8000 Euro Preisgeld in den Bustransfer für die Besucherkinder fließen sollen sowie in den Kauf von Nahrungsmitteln und die Anlage eigener Hochbeete.

Im Bamberger "Männerschuppen" reparieren Senioren kaputte Dinge und Geräte kostenlos für die Kunden. Gleichzeitig finden die Männer einen Ort, an dem sie sich treffen, ins Gespräch kommen und sinnvoll beschäftigen können, was einen großen Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität und eines positiven Selbstbilds leistet. Mit den 10 000 Euro Preisgeld sollen Weiterbildungen finanziert werden. Außerdem wollen die Senioren einen Werkzeugverleihservice Wirklichkeit werden lassen. Hier sucht der Männerschuppen noch Männer, die sich ehrenamtlich mit einbringen möchten.

Über die Preisvergabe freute sich auch der Bamberger Dekan Hans-Martin Lechner, der in seinen Funktionen als Mitglied des Diakonievereins Bamberg und als Verwaltungsratsvorsitzender der Diakonie Bamberg-Forchheim gleich zwei Projekt-Teams beglückwünschen konnte.