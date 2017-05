Forchheimer SPD: Oberbürgermeister wird deutlich

FORCHHEIM - Die Außendarstellung des Forchheimer Oberbürgermeisters Uwe Kirschstein in den Lokalmedien war ein Thema bei der Jahresversammlung der SPD Forchheim im Gasthaus Marktplatz. Ein anderes: Der OB sagte deutlich, was er in seinem ersten Jahr gelernt hat.

Uwe Kirschstein hat in seinem ersten Jahr als OB gelernt: „Gemeckert wird immer.“ © Foto: Ralf Rödel



Eines hat Oberbürgermeister Uwe Kirschstein nach rund 13 Monaten im Amt bereits gelernt. "Gemeckert wird immer und man kann es nicht allen recht machen." Aber das sei schließlich auch nicht seine Aufgabe, sagte Kirschstein in seinem Rückblick. "Meine Aufgabe ist es, die Stadt als Ganzes zu sehen – alle ihre Bewohner, alle ihre Vereine, all ihr ehrenamtliches Engagement." Dies bedeute auch, dass er nicht einen Verein bevorzugen könne. Er sei auch nicht Streitschlichter zwischen Nachbarn im Kleingartenverein. Wenn ein Verein nicht mehr könne oder keine Mitglieder mehr habe, dann sei es eben vorbei. "Aus die Maus." Die Stadt habe nicht die Aufgabe etwas, was scheinbar niemanden mehr so richtig interessiere, am Leben zu halten.

Er habe erkennen müssen, dass man gerne die Arbeit auf die Stadt abwälze. Das sei ein Anspruchsdenken, was er so noch nie erlebt habe. Er sei nicht für die Probleme und Wünsche Einzelner da. Dies toleriere er auch nicht aus den eigenen Reihen. "Jetzt, wo ich ja den OB kenne, kann der mal eben hier und eben dort; nein kann er eben nicht", wurde Kirschstein deutlich. Der politische Wechsel begründe sich nicht darin, dass jetzt einfach mal "die anderen" am Drücker seien und sonst sei alles wie bisher. "Das ist nicht meine Vorstellung von Gerechtigkeit."

Der Kritik "Den sieht man ja nie, der kommt nie vorbei, macht an den Wochenenden und abends nie Termine" gab Kirschstein Kontra. In den 13 Monaten habe er von 57 Wochenenden an 48 Wochenenden gearbeitet. "Ich hatte seitdem fünf Urlaubstage und habe bis heute 1615 Termine wahrgenommen, darunter 266 Abendveranstaltungen, was 4,6 Abendtermine pro Woche bedeutet", rechnete Kirschstein vor.

Zugleich startete Kirschstein seinen Soll-Ist-Vergleich mit den Zielen, die er sich bei seiner Nominierung am 6. Januar 2016 vorgenommen hatte.

Thema Bauland-Reform: Der Reformbedarf seit jetzt von allen Seiten anerkannt worden. Thema Klinikfusion: Er hat einen neuen Klinikchef gesucht, das verfahrene Verfahren wieder auf Spur gesetzt und erstmals seit Jahren wieder Gespräche mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium in dieser Sache aufgenommen. Zudem sei er mit dem Versprechen angetreten, öffentliches WLAN in die Stadt zu bringen. Im dritten Quartal werde das umgesetzt. Thema Hochschulstandort: "Beschlossen". Thema Wohnraumentwicklung mit einem Fachplan Wohnen: "Beschlossen". Thema Innenstadtentwicklung: "Einzelhandelskonzept mit Forchheimer Liste. Beschlossen". Thema Kulturkonzept: "Förderrichtlinien vorgestellt. Vom Stadtrat verschoben." Man habe soviel eigene Fachkompetenz in der Verwaltung, die vom Stadtrat mehrheitlich immer wieder abgelehnt werde. Stattdessen müsse man sich teuer Expertise von außen einkaufen.

Hart ging Kirschstein mit seinen Stadtratskollegen beim Thema Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ins Gericht. Dieses Thema sei vom Stadtrat mehrheitlich verschoben worden, fast schon fahrlässig. "Wenn wir kein beschlossenes ISEK haben, bekommen wir keinerlei Fördermittel", so Kirschstein, der besonders auf das Thema "Kostenfalle" Rathaus hinwies. Auch wenn seine Stadtratskollegen es kategorisch ablehnten, die Fachkompetenz in der Verwaltung abzufragen; er – so Kirschstein – werde es weiterhin tun. Die Zusammenarbeit mit seiner Verwaltung mache "richtig Bock".

Gleich zweimal musste Jonas Merzbacher, Unterbezirksvorsitzender und Bürgermeister von Gundelsheim (Kreis Bamberg), der als Gast bei der Jahresversammlung anwesend war, regulierend eingreifen. Zum einen versuchte er die harsche Kritik von SPD-Mitglied Gottfried Schneider an der Berichterstattung durch die Forchheimer Tageszeitungen zu relativieren. Der OB werde in ein schlechtes Licht gerückt, so Schneider. Zwar sei er nicht immer über jeden Zeitungsbericht glücklich, so Merzbacher, aber letztendlich würde die Presse nur über das schreiben, was sich auch tatsächlich zugetragen habe. Schneider fürchtet, Kirschstein könne bei Wahlen "verbrannte Erde" für die SPD hinterlassen. Zum anderen griff Merzbacher beim Thema "Kassenbericht" ein. Hier kritisierte er den Kassenbericht, der lediglich "pauschale Aussagen" ohne Zahlen bekanntgab. "Das geht so nicht. Anfangs- und Endzahlen müssen wenigstens genannt werden", so Merzbacher. Was dann auch geschah.

Lisa Hoffmann wies die Presseschelte von Schneider und anderen ebenfalls scharf zurück. Vielmehr seien es die anderen politischen Parteien, die solche medienwirksamen Aktionen gegen das Stadtoberhaupt initiieren würden; die Presse schreibe nur darüber, und das könne man ihr auch nicht verbieten.

Dabei steht es um den Forchheimer SPD-Ortsverein aktuell überhaupt nicht schlecht. Ortsvereinsvorsitzender Michael Hartmann zeigte auf, dass man im vergangenen Jahr 18 neue Mitglieder hinzugewonnen habe. Außerdem wurde erstmals seit Jahren eine Juso-AG gegründet. Der aktuelle Mitgliederstand liege bei 119. Fraktionsvorsitzender Reiner Büttner hegte in seinem Bericht die Hoffnung, dass die "Hetzereien" gegen das Stadtoberhaupt von den anderen Parteien bald ein Ende haben.

