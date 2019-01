Der 51 Jahre alte Neunkirchener mit Eigenheim in Stöckach bestätigt in der zweiten Saison als Cheftrainer in der 2. Bundesliga seinen Ruf als Talentförderer, der seiner Mannschaft eine klare Handschrift verpasst. Mit forschem Stil hält sich der finanzielle Zwerg aus der Oberpfalz im vorderen Mittelfeld, weshalb die im Jahr 2019 zu fällende Entscheidung über die mögliche Rückkehr Beierlorzers in den Beruf des Gymnasiallehrers wohl eindeutig ausfällt. © Sportfoto Zink / DaMa