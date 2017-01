Über den viermaligen Gewinner dieser inoffiziellen Abstimmung ist in den vergangenen Wochen alles geschrieben worden. Lukas Kohl aus Ebermannstadt-Wohlmuthshüll bekam beim RMSV Concordia Kirchehrenbach ein Handwerk vermittelt, das er mittlerweile veredelt. Nach der obligatorischen Meisterschaft in Bezirk und Bayern, neuer Weltjahresbestleistung und dem deutschen Titel eroberte der Student im Kunstrad-Einer auch noch die Weltspitze. Nur aufgrund dieser überragenden Geschichte kommen bei dieser Abstimmung andere nicht zum Zug, die auf dem Rad in der Halle genauso Spitzenleistungen vollbringen. Antonia Joschko (14) wurde mit ihrer Einrad-Kür um Clowns-Outfit Vizeweltmeisterin und ihre Neunkirchener Vereinskollegin Emily Abendschln (13) belegte im Style-Wettkampf Platz 3. © Marquard Och