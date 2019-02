Forchheimer Stadtbücherei zeigt "Stadt ohne Mitleid"

Film aus dem Jahr 1961 war für den Oscar nominiert - vor 24 Minuten

FORCHHEIM - In Forchheim gedreht und für den Oscar nominiert: „Stadt ohne Mitleid“ aus dem Jahr 1961 zeigt das Stadtarchiv in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Forchheim an einem Filmabend.

Film Stadt ohne Mitleid mit Kirk Douglas; Filmaufführung in der Stadtbücherei Forchheim..Foto: Privat.. © Stadtbücherei Forchheim



Der Filmabend findet am Mittwoch, 13. Februar, um 20 Uhr statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich. Die Veranstaltung in der Bücherei ist Teil der Reihe „Filme und Bilder aus dem Stadtarchiv“. In „Stadt ohne Mitleid“ mit dem damaligen Weltstar Kirk Douglas ist eine Kleinstadt in der Nachkriegszeit im Mittelpunkt des Geschehens. Eine 16-jährige Schülerin (gespielt von Christine Kaufmann) wird von drei stationierten US–amerikanischen Soldaten vergewaltigt.

In der Rolle des Strafverteidigers versucht Kirk Douglas nicht nur seine Angeklagten vor der Todesstrafe zu retten, sondern gleichzeitig das Opfer vor der sensationslüsternen Presse und Öffentlichkeit in der Stadt ohne Mitleid zu schützen. Für die Rolle der Schülerin erhielt Kaufmann den Golden Globe Award als beste Nachwuchsdarstellerin.