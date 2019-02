Forchheimer Stadtfest: Ende Februar wird der Name gekürt

FORCHHEIM - Wie soll das neue Stadtfest heißen? Ende Februar soll die endgültige Entscheidung fallen.

FOTO: Hans-Joachim Winckler DATUM: 7.1.2019..MOTIV: Mauerscheißer an der Fasade des Forchheimer Rathauses (drei verschiedene) Foto: Hans-Joachim Winckler



Gestern endete die von der Stadtverwaltung aufgesetzte Online-Umfrage zum Namen des Stadtfestes, das Ende Mai erstmals stattfinden soll. Der vom Festkomitee vorgeschlagene Name "Mauerscheißerfest" hatte Öffentlichkeit und Politik dermaßen stark polarisiert, dass Stadtrat und Verwaltung sich gezwungen sahen, die Bürgerinnen und Bürger stärker in die Namensfindung einzubeziehen.

Bis gestern Nachmittag, sagte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), zeichnete sich bei der Online-Abstimmung eine Tendenz zu zwei der dort vorgeschlagenen Namen ab. Ob einer davon genommen wird oder ob es aufgrund der Abstimmungstendenz zu einem neuen Vorschlag kommt, war bis gestern offen.

Jedenfalls wird die Stadtverwaltung, so der OB, am 14. Februar dem Hauptausschuss des Stadtrates einen Namen präsentieren. Der Beschluss, der hier gefasst wird, liegt dann am 28. Februar dem Stadtrat zur endgültigen Entscheidung vor.

