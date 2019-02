"Forchheimer Stadtfest" liegt vorn

FORCHHEIM - Die Online-Abstimmung über den Namen des neuen Stadtfestes ist zu Ende.

Was wohl der Mauerscheißer am Rathaus zu "Forchheimer Stadtfest" sagen würde? © Hans-Joachim Winckler



"Forchheimer Stadtfest" erhielt mit 45 Prozent der 1463 Stimmen den größten Zuspruch. Der Untertitel: "König, Kaiser, Mauerscheißer". Auf den zweiten Platz (29%) kam "Mauerscheißerfest", so City-Managerin Elena Büttner. Wie berichtet legt sie dem Hauptausschuss des Stadtrates auf Grundlage der Abstimmung am 14. Februar einen Vorschlag vor, der aber noch modifiziert werden kann. Das letzte Wort hat der Stadtrat am 28. Februar. Weitere Ergebnisse: Königsstadtfestival (13%), MyStadtfest Forchheim (7%), Ecklafest (6%). Auch das Freitextfeld für eigene Vorschläge wurde laut Büttner gut genutzt.

