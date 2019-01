Forchheimer Stadtrat nagelt OB auf Kolpingshaus fest

Heftiger Streit über Sinn oder Unsinn von Planungskosten für Kulturzentrum - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Mehrheit der Fraktionen im Stadtrat will noch in diesem Jahr einen Planungsauftrag für das Kolpingshaus als neues städtisches Kulturzentrum erteilen. Gegen den Widerstand des Oberbürgermeisters und der SPD-Fraktion soll dafür im Haushaltsplan für 2019 ein Betrag eingeplant werden.

Das Kolpingshaus soll nach dem Willen der meisten Stadträte bald als Kulturzentrum geplant werden. OB Kirschstein will zunächst Eingang und Toiletten umbauen, dann die Nutzung diskutieren und erst dann neu planen lassen. © Foto: Ralf Rödel



Im Finanzausschuss des Stadtrates sind die unterschiedlichen Haltungen zum weiteren Vorgehen in Sachen Kulturzentrum Kolpingshaus aufeinandergeprallt. OB Uwe Kirschstein (SPD) und die SPD-Fraktion favorisieren nach wie vor den Bau einer Stadthalle (Standort: offen). Das Kolpingshaus soll nach ihrem Willen heuer mit einem Aufwand von rund 80 000 Euro so weit ertüchtigt werden, dass der Eingang barrierefrei und die Toiletten vernünftig nutzbar gemacht werden.

So lange das Rathaus saniert wird und die Jahn-Halle nicht mehr zur Verfügung steht, könnte dann das Kolpingshaus für kulturelle Veranstaltungen im bisherigen Umfang weitergenutzt werden. In der Zwischenzeit hätte der Stadtrat Gelegenheit, sich über das künftige Nutzungskonzept Gedanken zu machen, argumentiert die SPD. Sie bringt darüber hinaus die Überlegung ins Spiel, das Kolpingshaus künftig auch als Schule zu nutzen für das neue Wohngebiet am Jahn-Gelände ("Philosophen-Viertel").

"Hinausgeschmissenes Geld"

CSU, FW, JB und FGL dagegen beharren nachdrücklich darauf, jetzt schon Geld für Planungskosten in Sachen Kulturzentrum in den Haushalt einzustellen. Jetzt 80 000 Euro für Eingang und Toiletten auszugeben, hält Udo Schönfelder (CSU) für "hinausgeschmissenes Geld", falls das Kulturzentrum andere Bedürfnisse hat.

Das Argument des OB, er könne kein Geld für Planungsleistungen bereit stellen, wenn der Stadtrat noch überhaupt nicht darüber beraten hat, was er im Kolpingshaus genau will, lassen die anderen Fraktionen nicht gelten: "Wir müssen hier nicht bei Null anfangen", erklärte Annette Prechtel (FGL). Es gebe bereits Pläne der Stadtverwaltung selbst, aber auch Entwürfe des Jungen Theaters. Jetzt komme es darauf an, Geld für Planungen im Haushalt zu haben, damit noch in diesem Jahr, nach den entsprechenden Diskussionen im Stadtrat, Aufträge erteilt werden können "für eine zeitnahe Generalsanierung", wie Schönfelder sagte.

Der Tag der Entscheidung wird der 7. Februar sein. Dann berät der Finanzausschuss ganztägig den Haushaltsplan für 2019. OB Kirschstein: "Sie wollen einen Haushalt ohne Nettoneuverschuldung, den legen wir Ihnen vor. Wenn jetzt Planungskosten dazu kommen sollen, müssen wir eben andere Sachen herausstreichen."

"Kann uns niemand verbieten"

Im Übrigen, so der Oberbürgermeister, "müssen wir erst einmal wissen, was wir wollen". Hans-Werner Eisen (CSU) sah darin keinen Widerspruch: "Wir können im Haushalt auch umschichten. Planungskosten vorzusehen ist für mich ein Synonym für Weiterentwicklung, das kann uns niemand verbieten." Für Ulrich Schürr (JB) ist das Kolpingshaus "das richtige Ensemble für eine Kulturstätte in Forchheim".

Noch etwas weiter spannte Ludwig Preusch (FW) den Bogen in Sachen Kultur: Er plädierte für ein regelrechtes "Kulturamt, das mit mehreren Personen besetzt ist". Denn schließlich gebe es "mehr Aufgaben als von einer Teilzeitkraft geleistet werden kann". Er spielte damit darauf an, dass die Kulturbeauftragte ihre Stundenzahl im vergangenen Jahr verringert hatte.

Das Thema Personalkosten spielte in den Haushaltsanträgen der Fraktionen auch eine Rolle. Die CSU zum Beispiel hält "die Personalkostenentwicklung der letzten Jahre für bedenklich". Die Personalkosten sollten sich aus Sicht der CSU an den Einnahmen orientieren (die übrigens 2018 durch sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen stark gestiegen sind). Es gebe "Instrumente" wie die "nicht sofortige Neubesetzung freiwerdender Stellen oder die Streichung von länger nicht besetzten oder möglicherweise nicht mehr erforderlicher Stellen".

Personal fehlt

Beim Tagesordnungspunkt "Instandhaltungsplan für städtische Gebäude" zeigte sich jedoch, dass "die Bauverwaltung teilweise aus personellen Gründen" den festgestellten Sanierungsstau nicht mehr bewältigen kann (Annette Prechtel). 2,3 Millionen Euro, so wurde ermittelt, bräuchte die Stadt allein in diesem Jahr, um ihre Liegenschaften ordentlich zu erhalten.

Der Gesamtbedarf liegt aber bei über acht Millionen Euro. OB Kirschstein will im Haushalt für 2019 zumindest eine Million festschreiben lassen. Aber Torsten Brunk vom Sachgebiet Bauunterhalt sagte, mit den beiden halbtags tätigen Kräften komme er schon jetzt kaum noch nach, das Nötigste abzuarbeiten.

Die CSU meint, im Bauamt könnten "die Ressourcen erhöht" werden, auch um die Sanierung von Kolpings- und Rathaus parallel zu planen. Annette Prechtel sprach sich ebenfalls dafür aus, "hier personell etwas zu ändern". Der Stellenplan der Stadt wird kommenden Donnerstag im zuständigen Ausschuss beraten.

ULRICH GRASER gru