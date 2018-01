Forchheimer Sternsinger brachten ihren Segen

FORCHHEIM - Sie haben sich auf den Weg gemacht, um in der Region den Segen 20*C+M+B+18 an die Haustüren zu schreiben — und damit gleichzeitig Gutes zu tun: Die Sternsinger waren wieder in Stadt und Landkreis unterwegs. Und sie haben ordentlich Geld eingesammelt.

Die Sternsinger, die sich nach Gosberg aufmachten. © Pfarrei Pinzberg- Wiesenthau



In den Pfarrgemeinden St. Nikolaus - Pinzberg und St. Matthäus -Wiesenthau machten sich jeweils 32 und 21 Kinder auf den Weg in ihre Gemeinden. Sie brachten von ihrem Gang 2800 Euro und 4800 Euro mit. Eine Gruppe von Erwachsenen Königen unterstützte zudem die Sternsinger in Gosberg — gemeinsam sammelten sie 1200 Euro ein. Gesamterlös aller Gruppen: 8800 Euro. Die Summe geht an das Kindermissionswerk der deutschen Bischöfe.

Die Don Bosco-Sternsinger gingen auch zum Klinikum in Forchheim, um dort ihren Segen zu hinterlassen. Die Segnung wurde von der Kapelle in alle Patientenzimmer übertragen, so dass jeder teilnehmen konnte. Auch in den Gemeinden Poppendorf und Sankt Anna (Weilersbach) machten sich die Kinder und Jugendlichen auf, um Spenden zu sammeln.

Eine große Truppe bildeten die Sternsinger der Seelsorgeeinheit Unterer Aischgrund. Über 100 Kinder zogen hier los. In Kersbach feuerten sie sogar noch die Teilnehmer des Dreikönigslaufs an.

