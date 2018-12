Forchheimer THW gehört zu den fleißigsten in Bayern

FORCHHEIM - Mit rund 40 000 ehrenamtlichen Einsatzstunden liegt das Forchheimer THW weit über dem Durchschnitt aller bayerischen THW-Ortsverbände.

Zum Einsatzspektrum des THW Forchheim gehörte 2018 auch die Hilfe beim Unwetter Anfang Juli. © Foto: Nicole Endres



Tilmann Gold, vom THW Landesverband Bayern, selbst ein Eigengewächs des Forchheimer THW, lobte bei der Jahresabschlussfeier in Forchheim: Es sei schön zu sehen, dass der Ortsverband sehr gut in der Gefahrenabwehr im Landkreis Forchheim integriert sei und – mit Hinblick auf die gesamte Blaulichtfamilie – auch gut vernetzt sei.

Er dankte dem Ortsbeauftragten Christian Wilfling und seinem Team für die hervorragende Arbeit. Das Forchheimer THW habe sich auch international einen Namen gemacht, denn die Helferkompetenz aus Franken werde auch immer wieder außerhalb Deutschlands abgerufen. Zahlreiche Auslandseinsätze und Auslandsübungen seien unter Beteiligung des Forchheimer THW über die Bühne gegangen. Der Ortsverband sei auch eine tragende Stütze des HCP-Moduls (High Capacity Pumping), welches im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens zur Abwehr von Hochwasserkatastrophen gegründet wurde.

Starke Jugendarbeit

Besonders hob Gold auch die "starke Jugendarbeit" hervor. Aktuell habe der Ortsverband 33 Junghelferinnen und Junghelfer. Lob gab es auch für die gute Öffentlichkeitsarbeit. In Summe seien im Jahr 2018 mehr als 38 000 ehrenamtliche Dienststunden für Einsatz, Ausbildung, Technischen Dienst und Jugendarbeit zusammengekommen. Mit dieser Stundenanzahl liege der THW Ortsverband deutlich über dem Durchschnitt der Ortsverbände in Bayern. Dieser liege nämlich nur bei 20 000 Stunden, so Gold. "Das verdient höchste Anerkennung".

Ölsperren errichten

Ortsbeauftragter Christian Wilfling untermalte seinen Jahresbericht mit Bildern. So habe beispielsweise die Bahn das THW Forchheim im Jahr 2018 ziemlich stark gefordert.

Gleich mehrfach hieß es im Einsatzauftrag "Öl auf Gewässer" und das THW habe Ölsperren errichten müssen, so Wilfling. Dass das Einsatzspektrum des THW vielfältig ist, zeigte auch der Einsatzbericht vom 13. April 2018, wo ein Hallerndorfer Bürger vergessen hatte die Handbremse seines PKW festzuziehen. Das Auto musste aus der Aisch geborgen werden.

Zum Einsatzspektrum 2018 gehörten auch die Einsätze der Baufachberater des THW Ortsverbandes, die immer dann zu Einsätzen gerufen werden, wenn Gebäude beurteilt werden müssten, die durch irgendeinen Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Beim großen Unwetter am 5. Juli sei das THW Forchheim an insgesamt 18 Einsatzstellen mit über 60 Helfern zugange gewesen. Hier galt es vor allem, vollgelaufene Keller auszupumpen. In Summe seien bis zum Jahresende rund 40 000 Dienststunden von rund 120 Helfern "abgearbeitet" worden.

Neu gewählt hat die THW-Helfervereinigung: Vorsitzender bleibt Dieter Wölfel, stellvertretender Vorsitzender Bastian Schanda, Schatzmeister Jörg Distler und Schriftführer Stefan Träg.

Geehrt wurden an diesem Abend eine ganze Reihe aktiver THWler: Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Konrad Nägel und Christian Wilfling geehrt. Auf eine 30-jährige aktive Mitgliedschaft können Thorsten Bosch, Johannes Messingschlager und Jürgen Schuster zurückblicken. Dieter Herchet und Heinrich Höhn sind bereits 40 Jahre aktiv im THW dabei. Hans-Norbert Fuchs durfte sich über eine Urkunde anlässlich seiner 50-jährigen aktiven Mitgliedschaft freuen.

