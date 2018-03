Forchheimer THWler sind überdurchschnittlich fleißig

Aktive des Technischen Hilfswerks wurden in Sankt Gereon geehrt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Großes Lob vom THW-Landesverband Bayern: Die Forchheimer THWler leisten im Durchschnitt deutlich mehr Dienststunden als ihre Kollegen aus anderen Ortsverbänden. In Sankt Gereon wurden außerdem Aktive für ihr Engagement geehrt.

Landrat Hermann Ulm und Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein freuten sich mit den Geehrten des THW Forchheim über die Auszeichnungen. © Foto: Alexander Hitschfel



Die Jugendarbeit im THW Ortsverband Forchheim sei vorbildlich, lobte Tilman Gold vom THW-Landesverband Bayern. Die aktuell 35 Junghelfer seien voll motiviert bei der Sache. Aber auch in anderer Hinsicht sei der THW-Ortsverband Forchheim ein Vorzeigeortsverband. 2017 seien in Forchheim rund 37 500 Dienststunden geleistet worden. Der Mittelwert aller Ortsverbände in Bayern liege bei 16 900 Stunden. Dies bedeute, dass jeder Helfer in Forchheim 231 Stunden pro Jahr im THW Einsatz tue. Der Schnitt auf Bundesebene liege bei 192 Stunden.

Ausgezeichnet wurde Florian Ebmeyer, der seit 2002 in den Ortsverband Forchheim eingetreten ist. Ebmeyer erwarb sich nicht nur diverse Fähigkeiten im Bereich Tauchen, sondern auch als Bootsführer, Kraftfahrer und Atemschutzgeräteträger.

Zweiter "Goldjunge" war Leonhard Hoppe, der 1998 in die Jugendgruppe eingetreten ist. Nach erfolgreicher Grundausbildung wechselte der Geehrte im Juni 2005 in den Aktiven Dienst der Fachgruppe Logistik/Verpflegung. Nach sechs Jahren als Fachhelfer wurde Hoppe im Juni 2012 zum Truppführer des Verpflegungstrupps berufen. 2014 wechselte er die Einheit und war ab diesem Zeitpunkt Helfer der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen. Seit 2018 ist er jetzt als Truppführer in dieser Fachgruppe eingesetzt.

Zu den Geehrten gehört auch Carl Albert Schell, er 2008 dem Ortsverband Forchheim beigetreten ist. Schell war bis 2011 Jugendbetreuer, anschließend trat in den aktiven Dienst der Fachgruppe Sprengen über. 2016 wurde er zum Gruppenführer seiner Einheit berufen. Seine berufliche Bildung machte den Geehrten zu einem über die Grenzen des Ortsverbandes hinaus geschätzten Fachmann im Bereich der Baustatik.

Jürgen Wöhrmann ist seit 1989 aktiver Helfer im Ortsverband. Nachdem er viele Jahre als Helfer der Fachgruppe Infrastruktur tätig war, wurde er 1997 zum Truppführer dieser Einheit ernannt. Seit 2009 unterstützt er als Helfer die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, seit 2010 steht er auch für Auslandseinsätze zur Verfügung. 2015 wurde die Fachgruppe Bergungstaucher neu aufgestellt und Jürgen Wöhrmann wechselte dorthin.

Johannes Schüler trat im 2002 in die Jugendgruppe des Ortsverbandes ein. Seit 2012 ist Schüler Gruppenführer der Bergungstaucher. Ein weiteres Eigengewächs wurde mit Tobias Saffer geehrt, der nach sechs Jahren Jugendgruppe 2012 seine Grundausbildung ablegte und in die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen eintrat. 2013 folgte seine Berufung zum Truppführer der Fachgruppe.

Das Helferzeichen in Gold mit Kranz ging an Dieter Bappert, der 1998 dem THW Forchheim beitrat. Nachdem er als Fachhelfer und Truppführer der Fachgruppe Führung & Kommunikation sein großes Engagement und Wissen mehrere Jahre unter Beweis gestellt hatte, wurde er 2004 Helfer in der für den Ortsverband neuen Gruppe Wassergefahren. Seit 2011 ist er Truppführer dieser Fachgruppe, seit 2014 Gruppenführer.

Konrad Hartmann ist seit 2003 dabei und sorgt seitdem für das leibliche Wohl seiner THW-Kameraden. Er ist Fachhelfer der Fachgruppe Logistik/Verpflegung. 2004 wurde er zum Truppführer des Verpflegungstrupps, 2008 als Koch des Ortsverbands berufen; ein Ehrenamt, welches er bis heute ausübt.

Claas Vortmann trat 1998 der Jugendgruppe bei. Seit 1999 ist er der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen treu geblieben. 2005 wurde er zum Truppführer in dieser Einheit berufen, seit 2006 ist er Gruppenführer. Vortmann ist weltweit unterwegs. Zuletzt war er im Dezember 2017 bei einer THW-Ausbildungsmaßnahme in Amman in Jordanien dabei. Es ging um die Ausbildung haupt- und ehrenamtlicher jordanische Zivilschutzkräfte. Dieser Einsatz erfolgte im Rahmen eines Projektes, durch das auch der Wiederaufbau in Syrien unterstützt werden soll. Dieter Bappert, Konrad Hartmann und Claas Vortmann haben bereits in den vergangenen Jahren das Helferzeichen in Gold erhalten.

ALEXANDER HITSCHFEL