Forchheimer Ticketservice-Chef erfand Konzerte

Umfassendes Geständnis bringt 57-Jährigem Bewährungsstrafe — Riesiger Schuldenberg - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - Mit einer Bewährungsstrafe ist ein 57-jähriger Forchheimer davongekommen, der des Betruges in 140 Fällen und des Computerbetruges in 60 Fällen angeklagt war. Der Unternehmer hatte einen Ticketservice betrieben und seine Kunden mit nicht existenten Konzerten und uneinlösbaren Gutscheinen um mehr als 103.000 Euro geprellt.

Von Beginn an schien das Geschäft mit Konzerttickets und Reiseleistungen nicht recht zu laufen. "Ich habe 65 Stunden in der Woche gearbeitet, und alles war umsonst." Er habe immer wieder aus privaten Mitteln etwas zugeschossen, so der Angeklagte, der sich nach 39 Jahren als Angestellter 2004 selbständig gemacht hatte. Als das nicht mehr reichte, um den Geschäftsbetrieb über Wasser zu halten, fing er an, zwischen Juli 2014 und April 2016 immer wieder Gutscheine auszustellen, deren Einlösung er nicht gewährleisten konnte. Von einer "desolaten finanziellen Lage" war in der mehrseitigen Anklageschrift die Rede.

Immer wieder hielt er seine Kunden hin, zum Teil mit erlogenen Geschichten. Er erfand Konzerte und andere Veranstaltungen, um an das Geld seiner Kunden zu kommen. Im Frühjahr 2015 überredete er zudem einen früheren Fußball-Profi aus dem Landkreis, bei ihm als Kompagnon einzusteigen und etwa 10.000 Euro zu investieren. Er sollte dafür an zukünftigen Gewinnen beteiligt werden. Doch diese blieben ebenso aus wie die Rückzahlung des Investments.

Ab August 2015 ging der Angeklagte zudem dazu über, in 60 Fällen insgesamt mehr als 46.000 Euro mittels Lastschriften einzuziehen, obwohl er dazu nicht die Einwilligung der Kunden hatte. Durch Rückbuchungen blieb seine Bank auf dem Schaden sitzen.

Als "Schneeball-System" bezeichnete Verteidiger Rechtsanwalt Martin Reymann-Brauer (Erlangen) das Vorgehen seines Mandanten. "Er bedauert den Schaden und das Ungemach." Staatsanwältin Susanne Hansen (Bamberg) sah neben den nicht vorhandenen Vorstrafen das umfassende Geständnis als größten Pluspunkt.

Viel wird bei dem Ex-Geschäftsinhaber nicht mehr zu holen sein. Er hinterließ im Mai 2016 einen Schuldenberg von rund 606.000 Euro. In den Insolvenz-Strudel geriet auch das Privatvermögen des Angeklagten, der sein Haus verkaufen musste. Zwischenzeitlich arbeitete er am Fließband und als Lagerkraft, um über die Runden zu kommen.

Am Ende verurteilten Strafrichterin Silke Schneider und ihre beiden Schöffenkollegen den Mann zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung. In den kommenden drei Jahren darf sich der Forchheimer nun nichts mehr zuschulden kommen lassen und muss jeden Wohnsitzwechsel mitteilen. Außerdem muss er in den nächsten sechs Monaten 200 Stunden gemeinnützige Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt ableisten. "Sie müssen deutlich spüren, welch hohen Schaden Sie angerichtet haben." Einsperren wollte das Schöffengericht den ehemaligen Unternehmer nicht, weil er eine unbefristete Arbeitsstelle hat und die Möglichkeit besteht, dass Geschädigte etwas zurückbekommen."

UDO GÜLDNER