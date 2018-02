Forchheimer verlieh Gaspistole an Kriminelle

FORCHHEIM - Im Herbst 2016 überfielen drei Männer in Gößweinstein eine Bäckereifiliale (wir berichteten). Sie wurden inzwischen zu Haftstrafen verurteilt. Jetzt musste sich der Mann, der den Tätern seine Waffe für den Raub überließ, vor dem Amtsgericht verantworten. Er wurde zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe verurteilt.

Heute sagt Andreas G. (Name geändert), dass es "dämlich" war, was er damals tat. Den verhängnisvollen Fehler beging der heute 21-Jährige im Herbst 2016. Er traf sich damals regelmäßig mit drei anderen jungen Männern, von denen er wusste, dass sie "keine Engel" sind und in ihrem Leben schon die eine oder andere Straftat begangen hatten.

Andreas G. besitzt nämlich einen Waffenschein und eine Gaspistole. Wenn er mit seinen Kumpels durch die Gegend fuhr, lag die Waffe in seinem Auto – stets ungeladen, wie er beteuert. Eines Tages fragte ihn der Anführer seiner Clique, ob G. ihm die Pistole einmal ausleihen könne. Der damals 19-Jährige ließ sich dazu hinreißen – obwohl er ahnte, dass seine Freunde damit nichts Gutes vorhatten. Der junge Mann glaubte, wenn er bei der Straftat selbst nicht dabei sei, könne ihm nichts passieren.

Und tatsächlich: Wenige Tage später überfielen seine Kumpels eine Bäckereifiliale in Gößweinstein. Sie bedrohten eine Angestellte mit der geliehenen Gaspistole und erbeuteten 1357,52 Euro. Ein paar Wochen später wurden die Täter identifiziert und festgenommen. Das Landgericht Bamberg verurteilte den Haupttäter, dem Andreas G. seine Waffe gegeben hatte, wegen schweren Raubes zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis, einen Mittäter zu zwei Jahren und sechs Monaten.

Beihilfe zu schwerem Raub

Nun musste sich Andreas G. wegen Beihilfe zum schweren Raub vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Forchheim verantworten. Junge Erwachsene können, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Straftat zwischen 18 und 20 Jahre alt waren, nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn sie in ihrer persönlichen Entwicklung eher einem Jugendlichen als einem Erwachsenen ähneln.

Schon zu Beginn der Verhandlung einigten sich Gericht, Staatsanwältin und Verteidiger in einem Rechtsgespräch darauf, dass auf eine Haftstrafe verzichtet werden kann – sofern Andreas G. ein umfassendes Geständnis ablegt.

Der 21-Jährige hatte schon vor der Verhandlung alles zugegeben. Ein paar Wochen vor dem Gerichtstermin traf er sich mit der Jugendgerichtshilfe zum Gespräch und zeigte sich einsichtig: Familiäre Probleme, Arbeitslosigkeit und Langeweile hätten ihn falschen Freunden in die Arme getrieben. Um von diesen anerkannt zu werden, habe er ihnen seine Gaspistole überlassen.

Leben umgekrempelt

Inzwischen hat Andreas G., der im Anzug und mit akkurat gegelten Haaren zur Verhandlung gekommen ist, sein Leben umgekrempelt: Vom alten Freundeskreis löste er sich. Er ist seinem Vater in die Schweiz gefolgt, arbeitet dort als Kurierfahrer und verdient gut. In seinem letzten Wort vor dem Urteil sagte er: "Es tut mir leid, was ich getan habe, aber leider kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Wenn ich vorher über das nachgedacht hätte, was ich tue, wäre das alles nicht passiert."

Das Jugendschöffengericht verurteilte ihn wegen Beihilfe zum schweren Raub nach Jugendstrafrecht zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Außerdem muss er 1200 Euro an die Arbeiterwohlfahrt zahlen.

