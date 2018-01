Forchheimer verschickte Porno-Bilder via Facebook

30-Jähriger kämpft auch mit Phantasien: "Passt du in den Kofferraum?" - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Mehrfach hat ein Forchheimer Bilder von seinem Geschlechtsteil über Facebook unaufgefordert an Frauen geschickt. Das Gericht verurteilte den Mann zu fünf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Außerdem muss er sich einer ambulanten Therapie für Sexualstraftäter unterziehen.

"Die Tatvorwürfe räume ich ein, das habe ich getan", erklärt der 30-Jährige bereits zu Beginn der Verhandlung vor dem Amtsgericht Forchheim. Der Mann soll im August und September 2017 insgesamt siebenmal Bilder von seinem erigierten Geschlechtsteil an sieben verschiedene Frauen geschickt haben. Warum er es getan habe, könne er sich allerdings selbst nicht erklären.

Nicht zum ersten Mal hat er solche Bilder an Frauen geschickt. "Nachdem das das erste Mal passiert ist, dachte ich noch, ich bekomme das selbst in den Griff", erzählt er. Doch es blieb kein Einzelfall.

In Therapie in Bamberg

Bereits im März 2017 war er wegen desselben Vergehens zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nur wenige Monate später verschickte er allerdings weitere Fotografien. Mittlerweile befindet der Mann sich in Therapie in Bamberg. Dort wurden bei dem 30-Jährigen eine Sozialphobie und Angststörungen festgestellt.

Auch Phantasien geteilt

Nicht nur pornografischen Bilder, sondern auch Phantasien habe er mit den Geschädigten geteilt. Eine Frau in Nürnberg habe er gefragt, ob sie in seinen Kofferraum passe, erzählt ein 53-jähriger Polizeibeamter. "Da habe ich schon Bedenken, dass da sonst noch was passiert", zweifelt Richterin Silke Schneider. "Sie haben das offenbar nicht unter Kontrolle. Es gibt in Nürnberg eine psychotherapeutische Fachambulanz für Sexualstraftäter, da hätte ich gerne, dass Sie da hingehen. Damit so was in Zukunft nicht noch einmal vorkommt".

Weiterhin dürfe er die Therapie nicht ohne Zustimmung seines zugeteilten Bewährungshelfers oder der Fachambulanz beenden. Der 30-jährige Angeklagte selbst hält die Auflagen ebenso für sinnvoll – "auch weil ich mich selbst kenne", betonte er. "Die Gewaltfantasien habe ich gar nicht so gravierend wahrgenommen und ich glaube, es wurde auch viel hinein interpretiert", fügte er in seiner Erklärung vor Gericht jedoch hinzu.

JANA RÖCKELEIN