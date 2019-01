Forchheimer verursacht Unfall mit Totalschaden

31-Jähriger kracht im Landkreis Amberg ins Auto einer 54-Jährigen - Frau schwer verletzt ins Krankenhaus

URSENSOLLEN/FORCHHEIM - Er hat den Gegenverkehr übersehen und ist direkt in den Wagen einer 54-Jährigen gekracht: Ein 31-jähriger Forchheimer verursachte im Kreis Amberg einen schweren Unfall.

Am Montag befuhr der 31-jährige Fahrer eines Skoda Octavia die B 299 in Fahrtrichtung Amberg. An der Anschlussstelle West wollte der Mann aus dem Landkreis Forchheim nach links in Richtung Nürnberg auf die A 6 auffahren. Dabei übersah er den Wagen einer 54-Jährigen, die trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Fahrerin musste mit schweren, nach ersten Auskünften nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Die B 299 war zeitweise halbseitig gesperrt, die Feuerwehr Ursensollen war mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 25 000 Euro.