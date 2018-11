Forchheimer VHS lädt zur Bilderreise nach Madeira

Vortrag mit beeindruckenden Impressionen in der Volkshochschule - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Blütenzauber Madeiras ist wohl der Hauptgrund für die zahlreichen Besucher, die Jahr für Jahr die Blumeninsel im Atlantik besuchen. Aber man muss Forchheim gar nicht verlassen, um etwas vom Zauber Madeiras zu erahnen.

Die Blumeninsel im Atlantik: Madeira ist auch im Winter das Ziel vieler Urlauber. © pixabay.com



Die Blumeninsel im Atlantik: Madeira ist auch im Winter das Ziel vieler Urlauber. Foto: pixabay.com



Denn Klaus Neuner nimmt am Dienstag, 27. November, die Besucher mit auf einen bildgewaltigen Ausflug hin zu duftenden Eukalyptuswäldern, zartgelb schimmernden Akazienhainen, inmitten duftender Lorbeerwälder und Gartenanlagen mit prächtigen Blüten. Beginn des Vortrags ist um 19.30 Uhr im VHS-Zentrum in der Hornschuchallee in Forchheim. Der Eintritt kostet vier Euro.

Und für alle, die es zu dieser Jahreszeit ohnehin nicht zu warm haben wollen:

Bilderstrecke zum Thema Elf Orte: Wo es rund um Forchheim im Herbst am schönsten ist Wenn der Sommer so kurz ist wie heuer, heißt es aus dem Herbst noch einmal alles rausholen, was nur geht. Wo die Redakteure der Nordbayerischen Nachrichten die goldene Jahreszeit am liebsten verbringen? Hier sind unsere Tipps für den Landkreis Forchheim.