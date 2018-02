Forchheimer waren zu Gast bei Lisa Badum in Berlin

Bundestagsabgeordnete aus Forchheim diskutierte über Zukunft der Demokratie - vor 11 Stunden

FORCHHEIM/BERLIN - Noch nie war Deutschland so lange ohne Bundesregierung. In manchen Umfragen die AfD gleichauf mit der SPD. Viele fragen sich in diesen Zeiten: Wie fragil ist unsere Demokratie? Drei Tage setzten sich Bürger aus Bamberg und Forchheim in Berlin mit dieser Frage auseinander - auf Einladung von Lisa Badum (Grüne).

Lisa Badum (in der Mitte) mit ihren Gästen aus der "alten Heimat" im Reichstagsgebäude. © Bündnis 90/Die Grünen



Wie das Zusammenleben von unterschiedlichsten Gruppen ohne Gewalt gelingen kann, berichtete beispielsweise Cengiz Demirci, Parkmanager im berüchtigten Görlitzer Park in Berlin-Friedrichshain.

Schließlich durfte auch ein Besuch im Bundestag, der Herzkammer des deutschen Parlamentarismus, nicht fehlen. Die Forchheimerin Lisa Badum, die nach der Bundestagswahl für die Grünen im Parlament sitzt, meinte dazu: "Unsere Demokratie braucht gerade in diesen Zeiten von jeder einzelnen Bürgerin und jedem einzelnen Bürger Haltung und ein aufrechtes Eintreten für Menschenrechte und den Rechtsstaat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir im gemeinsamen Dialog für Transparenz und Beteiligung sorgen."