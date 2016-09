Forchheimer Willy-Brandt-Allee bekommt neuen Belag

Bauarbeiten dauern noch bis Freitag - Nachts ist voll gesperrt - vor 52 Minuten

FORCHHEIM - Baustelle, die x-ste: Nachdem seit April auf der Willy-Brandt-Allee die Brücken saniert wurden, schließt sich nun die Fahrbahnerneuerung an. Danach ist Ruhe — zumindest an dieser Ecke und bis zum Frühjahr nächsten Jahres.

Einspurig geht es derzeit in Richtung Süden über die Willy-Brandt-Allee — zumindest tags. Nachts wird die Straße wegen der Bauarbeiten komplett gesperrt.



Einspurig geht es derzeit in Richtung Süden über die Willy-Brandt-Allee — zumindest tags. Nachts wird die Straße wegen der Bauarbeiten komplett gesperrt.



Gelbe Fahrbahnmarkierungen und Warnbaken weisen dem Autofahrer den Weg. Ab der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße rollt der Verkehr in Richtung Süden bis zur Dieselstraße nur noch einspurig über die Willy-Brandt-Allee. Von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens bleibt die Fahrbahn sogar komplett gesperrt. Mit schwerem Gerät werden dann die neuen Asphaltschichten aufgetragen. „Die Fahrbahn war wirklich schlecht, hatte Risse, Verdrückungen und Unebenheiten“, erklärt Michael Raab vom Staatlichen Bauamt Bamberg. Deshalb war von Anfang an geplant: Sobald die Arbeiten an den Brücken über den Trubbach und den Augraben beendet sind, folgt die Fahrbahnsanierung.

Zwei neue Asphaltschichten werden nun bis Freitag aufgetragen. Dazu werden Rinnen und Abflüsse erneuert. Nach einigen Restarbeiten in der nächsten Woche soll spätestens dann die Baustelle der Vergangenheit angehören. Etwa eine Million Euro hat das Staatliche Bauamt in die Erneuerung der Brücken und des 1,1 Kilometer langen Fahrbahnabschnittes investiert. Im kommenden Jahr soll dann Teil zwei folgen: Brückensanierung und Fahrbahnerneuerung auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Norden.

Vorübergehende Verkehrsführung auf der B470: Kurz vor der Eisenbahnbrücke ist die Fahrbahn noch bis 20. September verengt. © Fotos: Roland Huber



Vorübergehende Verkehrsführung auf der B470: Kurz vor der Eisenbahnbrücke ist die Fahrbahn noch bis 20. September verengt. Foto: Fotos: Roland Huber



Nur wenige Kilometer weiter sorgt eine weitere Baustelle derzeit für eine vorübergehende Neuordnung des Verkehrs: Direkt hinter der Eisenbahnbrücke wurde die B470 in Richtung Reuth auf zwei Spuren begrenzt. Im Zuge der Bahn-Baustelle müssen die Stadtwerke hier neue Wasserleitungen verlegen. Auf Höhe der ehemaligen Fußgängerunterführung ist die Straße daher verengt.

Bis 20. September soll diese Verkehrsführung so bleiben, erklärt Mathias Gerstenberger vom Ordnungsamt der Stadt. Aber danach geht es noch weiter: „Der Gehweg von der Unterführung bis zur Ampel muss komplett gesperrt werden und gleich im Anschluss gibt es wahrscheinlich eine halbseitige Sperrung in Richtung Hainbrunnenstraße“, sagt Gerstenberger. Der Grund: Auch hier müssen die Wasserleitungen verlegt werden.

JANA SCHNEEBERG