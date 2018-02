Forchheimerin war 12.000 Kilometer unterwegs

Christine Thürmer reiste mit Rad, Boot und zu Fuß durch Europa - Neues Buch geschrieben - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - „Wandern, Radeln, Paddeln“, heißt das neue Buch der gebürtigen Forchheimerin Christine Thürmer. Darin erzählt die 50-Jährige, die mit dem Vorgänger „Laufen, Essen, Schlafen“ monatelang in den Bestsellerlisten stand, von ihren Abenteuern, die sie mit dem Rad bis nach Estland und Finnland, mit dem Paddelboot durch Schweden und zu Fuß quer durch Europa gebracht haben.

Quer durch Europa, 12000 Kilometer weit, ist Christine Thürmer gelaufen, geradelt und gepaddelt. © Thürmer



Frau Thürmer, Sie sind die weitestgewanderte Frau der Welt und haben bis heute mehr als 40 000 Kilometer zu Fuß zurück gelegt. Wird der jahrelange Wander-Urlaub nicht irgendwann mal langweilig?



Christine Thürmer: Wer sich auf solch große Touren wie ich aufmacht, etwa auf die drei großen amerikanischen Trails oder zu Fuß bis nach Afrika, der liegt mit der Einstellung, das sei Urlaub komplett falsch. Wandern ist für mich Arbeit, auch da ist nicht jeder Tag gleich und es gibt Durchhänger. Wandern ist mein Job, den ich um nichts in der Welt aufgeben möchte.



Im aktuellen Buch und auch in dessen Vorgänger rückt immer wieder das Thema Glück in den Fokus. Macht Wandern glücklich?



Christine Thürmer: Es gibt drei Punkte, die mich an meinem „Job“ faszinieren. Da ist zum einen das Leben draußen, das so einfach ist: Da dreht sich alles um die Fragen, was esse ich und wo schlafe ich. Dann ist da zum zweiten die große Freiheit. Meine einzigen zwei Termine am Tag sind Sonnenauf- und -untergang und nur ich bestimme über meine Zeit. Und als drittes: Das Leben im Hier und Jetzt. Wenn ich früh aus meinem Zelt krieche und die Vögel zwitschern höre, dann ist das pure „Instant Satisfaction“. Das Leben ist voller verlockender Angebote wie in einem Hochglanz-Katalog: Du musst nur auswählen.



Sie haben in amerikanischen Nationalparks lauthals die deutsche Nationalhymne gesungen, um die Grizzlys und Klapperschlangen zu vertreiben. Trotzdem muss ich sie stellen, Ihre persönliche Hass-Frage: Haben Sie gar keine Angst als Frau allein unterwegs zu sein?



Christine Thürmer: Ganz ehrlich: Die Dunkelheit im Wald ist mein Freund, denn dann bin ich unsichtbar und auf der sicheren Seite. In der Großstadt ist man als Frau mehr gefährdet als nachts im Wald. Außerdem gibt es in ganz Europa keine wilden Tiere, die mir gefährlich werden könnten. Mehr Schiss hab ich da ehrlich gesagt vor freilaufenden Hunden, wild gewordenen Kühen und Zecken. .



Am Dienstag, 27. Februar, ist Christine Thürmer zu Gast bei „Wir in Bayern” um 16.15 im Bayerischen Fernsehen. „Wandern, Radeln, Paddeln — 12 000 Kilometer Abenteuer in Europa”, 16,99 Euro, erscheint am Donnerstag, 1.März

