Forchheims Denkmälern hinter die Fassade geblickt

Drei Häuser, darunter das Rathaus, waren am Sonntag geöffnet - vor 50 Minuten

FORCHHEIM - Der Blick durch das Schlüsselloch macht immer Lust auf mehr: Diese Neugierde konnten Kultur- und Geschichtsinteressierte am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals befriedigen. Drei Gebäude in der Forchheimer Innenstadt waren für Besucher geöffnet, darunter das Rathaus — und dort erfuhr man Erstaunliches.

Ein ungewöhnlicher Einblick in den verwaisten Rathaussaal gewährt diese Wandöffnung: Neben der eigentlichen Tür in den Saal gab es früher eine spitzbogige Türöffnung. Nun ist sie wieder freigelegt. © Fotos: André De Geare



In den letzten sechs Monaten hat das Rathaus wohl keinen solchen Publikumsansturm erlebt wie an diesem Sonntag. Seit dem Auszug von Oberbürgermeister und Stadtverwaltung gehen hier zwar Architekten, Statiker, Restauratoren, Bauhofmitarbeiter und Archäologen ein und aus. Forchheimer Bürger jedoch konnten deren „Treiben“ im Inneren allenfalls bei einem Blick durch die Fenster oder eine halb geöffnete Tür erhaschen.

Zum Tag des offenen Denkmals dürfen sie nun auf eigene Faust das momentane Innenleben des Rathauses erkunden — und staunen, wie sich das in den vergangenen Monaten verändert hat. „Es sind erfreulich viele, sehr interessierte Besucher“, sagt denn auch Torsten Brunk vom Bauamt der Stadt.

Bedeutender als gedacht

Zum Teil mit großem Sachverstand und detaillierten Fragen wenden sich die Besucher an die Experten, unter ihnen auch Restaurator Peter Turek, — und entlocken ihnen erstaunliche Details. Demnach kommt dem Magistratsbau, der 1535 von Hans Ruhalm errichtet wurde, wohl eine viel größere Bedeutung zu, als bisher angenommen: „Das ist ein ganz besonderes Gebäude, die ganze Struktur und Bauweise spielt in einer ganz anderen Liga als der Rest der fränkischen Fachwerk-Architektur“, so Turek.

Es deute wohl einiges darauf hin, dass die Nordfassade beim Bau ganz anders ausgesehen hat als heute. Ein klassischer Renaissance-Stil mit größeren, dreigeteilten Fenstern, die genau zwischen den Holzbalken eingepasst waren. „Meister Ruhalm kannte sich gut aus im Deutschland seiner Zeit, er wusste genau, was er tut“, sagt Peter Turek. Details will er nicht nennen, auch um späteren Stadtratsbeschlüssen über die künftige Optik des Gebäudeteils nicht vorzugreifen.

Wie die ehemalige Hammerschmiede am Wiesentufer künftig genutzt werden soll, steht noch nicht fest. Um das Haus zu erhalten, wurde nun das Dach saniert.



Ungewöhnliche Einblicke gewährt auch Martina Pauli vom Landesamt für Denkmalpflege den zahlreichen Besuchern — zum Beispiel auf eine Latrine im hinteren Teil der heutigen Rathaushallen. Sie gehörte zur Arrestzelle der Polizeistation, die noch bis in die 1950er Jahre hier untergebracht war. Auch wenn diese Funde der Neuzeit viel Begeisterung beim Publikum entlocken, den Archäologen, die parallel zur statischen Untersuchung hier arbeiten, geht es um ganz andere Zeithorizonte. Zum Beispiel um die Nutzung des Grundstücks vor dem Bau des Rathauses im Jahr 1402. „Wir konnten Mauern freilegen, die zu einem Vorgängergebäude gehörten und die eine ganz andere Verlaufsrichtung haben als die Rathausmauern“, erläutert sie. Einige Meter weiter wurde außerdem eine Brandschicht entdeckt, die vielleicht von einem früheren Fachwerk-Gebäude stammt.

Kleine Wohnungen

Auf eine Zeitreise können die Besucher auch bei den übrigen beiden Gebäuden gehen, die zum Tag des offenen Denkmals ihre Türen öffnen. Eines davon ist ein ehemaliges Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bamberger Straße 26, das seit Februar umfassend saniert wird. Dabei musste vor allem die Trag- und Dachkonstruktion des Hauses verstärkt werden. Im nächsten Jahr sollen hier fünf Ein- bis Zweizimmerwohnungen zur Miete entstehen.

Idyllisch an der Wiesent gelegen ist das dritte, denkmalgeschützte Objekt: die ehemalige Hammerschmiede aus dem Jahr 1784. Seit 1896 befindet sich das Haus im Besitz der Familie von Wolfgang Barthelmann, dessen Großvater und Vater hier lange eine Sägemühle betrieben haben. „Als 1963 der Main-Donau-Kanal eröffnet wurde, ging der Wiesent das Gefälle verloren, der Fluss plätscherte nur noch vor sich hin“, erzählt Wolfgang Barthelmann. Die Mühlenräder, die lange Zeit diesen Flussteil geprägt haben, wurden nutzlos und abmontiert, erfahren die Besucher.

Wie er das Gebäude in der Zukunft nutzen will, weiß Barthelmann noch nicht. Erst einmal habe er mit der umfassenden Dachsanierung das Haus vor dem Verfall schützen wollen. „Eine Wohnung mit einem Steg hin zur Wiesent wäre toll“, empfiehlt ihm eine Besucherin.

JANA SCHNEEBERG