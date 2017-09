Forchheims Feierabend-Radler sind in Bayern einmalig

FORCHHEIM - Vor dem Sportheim des 1. FC Burk parkte eine ganze Armada an Drahteseln. Das verriet dem Betrachter, dass drinnen der ADFC Forchheim getagt hat. Zum Ausklang der Feierabendtouren im 27. Jahr seit 1991 ehrte Vorstandssprecher Frank Wessel die "fleißigsten Radfahrer" und freute sich über eine unfallfreie Saison.

Tüchtige Pedalritter, von links, Anna Müller, Evi Pfeiffer, Gisela Schaffelhuber, Sepp Martin, Ingrid Francavilla, Ingeborg Potzner, Frank Wessel vom ADFC, Karin Maisel, Wilhelm Herold, Giuseppe Francavilla, Isolde Herrmann (AOK). © Foto: Güldner



"In der Gruppe lässt sich der innere Schweinehund viel leichter überwinden. Gerade wenn das Wetter einmal schlecht oder die Strecke nicht so einfach ist." Seit Asta Päbke (63) und Gerhard Koch (70) vor sechs Jahren nach Wiesenthau gezogen sind, radeln die beiden Rentner mehrmals die Woche munter drauflos. Mit ein bis zwei Dutzend Gleichgesinnten aus dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) sind das eineinhalb Stunden, in denen um die 25 Kilometer zurückgelegt werden.

Dabei haben Tourenleiter wie Gerhard Dachert und seine knapp 20 Kollegen für jede Form körperlicher Fitness das Passende. Von bergauf und bergab rauschenden Mountainbikern über die sportlicheren Radler mit Kondition, bis hin zu den regelmäßigen Alltagsfahrern und den nicht ganz so flotten Pedalrittern.

Ausflüge am Abend

Das Paar aus Wiesenthau gehört zu einer Gruppe, die immer häufiger bei den Feierabendtouren anzutreffen ist: Senioren. Doch sind die Ausflüge eigentlich für Berufstätige gedacht, die nach ihrer Arbeit noch etwas Bewegung und Ablenkung brauchen. "Das ist für Leute, die nicht in Forchheim arbeiten, gar nicht so einfach, weil der Start bereits um 18.15 Uhr ist", erklärt Gerhard Koch.

"Man merkt die größere Fitness nach jeder Feierabendtour, und ganz besonders, wenn die Saison, die im April beginnt, im September zu Ende geht." Dass ein Fahrrad nicht nur parkplatzsparend, umweltfreundlich und günstig im Unterhalt ist, sondern auch die Gesundheit fördert, das betonte Isolde Herrmann von der AOK Forchheim, die den Vielfahrern kleine praktische Präsente wie Regenhauben für Fahrradhelme überreichte.

Die Höchstpunktzahl erreichten Evi Pfeiffer und Wilhelm Herold aus Forchheim vor Gisela Schaffelhuber aus Eggolsheim-Drosendorf, die jahrelang auf den Spitzenplatz abonniert war. Für alle Teilnehmer gibt es einen Pannen-Service, "wenn mal mehr zu tun ist, als nur ein Reifen zu flicken," so Frank Wessel. Das habe man bei einer Wochenendtour erlebt, als ein Fahrrad mit defektem Tretlager ausfiel und liegenblieb.

Aber auch sonst wird es bei den Feierabendtouren nie langweilig. "Weil wir ständig eine andere Himmelsrichtung ansteuern", so Gerhard Dachert, der vor 26 Jahren die Idee zu dem Langzeit-Projekt hatte. Ziele sind etwa Hirschaid, Leutenbach, Bubenreuth oder Zeckern, und natürlich retour. "Inzwischen sind wir fast die einzigen in Bayern, die das anbieten."

Am kommenden Samstag, 30. September, starten der ADFC Forchheim und die CSU Forchheim um 13.30 Uhr am Rathausplatz zu einer gemeinsamen Radtour durch das Stadtgebiet. Dabei soll das Augenmerk auf bereits gelöste und noch zu lösende Probleme im Straßenverkehr gerichtet werden.

Gäste dürfen die zweistündige Tour, die immer wieder durch Gespräche unterbrochen wird, gerne mitmachen.

Außerhalb der Radsaison (Oktober bis März) trifft sich der ADFC Forchheim jeden zweiten Dienstag des Monats ab 19 Uhr im Gasthaus "Fässla" am Paradeplatz Forchheim zum "Winterstammtisch". Dazu sind Gäste jederzeit willkommen.

