Forchheims Freiluft-Wohnzimmer öffnet ganz offiziell

Bierkellereröffnung lockt mit Musik und süffigen Bier - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Samstag, 22., und Sonntag, 23. April, wird im Kellerwald die Freiluft-Saison eröffnet. Knapp die Hälfte aller Kellerwirte, elf an der Zahl, beteiligt sich an dem Spektakel.

Die Bänke und Tische bekommen rasch noch einen kellerwald-grünen Anstrich. Wirt Uwe Koschyk macht schon mal klar Schiff am „Schlössla“. © Foto: Hubert Bösl



Eingefleischte Kellergänger haben die Saison ja schon eröffnet. Als vor knapp zwei Wochen die Frühlingssonne bereits einen auf Sommer machte, da mussten die Biertrinker und Brotzeit-Macher eng auf den Bierbänken zusammen rücken, um überhaupt noch einen Sitzplatz zu bekommen.

Start der Bierkellereröffnung ist am Samstag, 22. April, um 16 Uhr mit einem Umzug von den Oberen Kellern zu den Unteren Kellern. Mit dabei sind alle Forchheimer Bierköniginnen und Bierkönig Gambrinus. Für zünftige Blasmusik-Klänge sorgt der Spielmannszug. Wer sich durch die Forchheimer Hopfen-Spezialitäten schmecken will, der ist am Samstag um 18.30 Uhr bei der "kulinarischen Bierverkostung" auf dem Hoffmanns-Keller richtig. Kostenpunkt: 23,50 Euro, eine Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon (09191) 714-338, ist dafür unerlässlich.

Wie ein süffiges Bier entsteht

An beiden Tagen wird der Riesenrad-Platz zum Festplatz. Dort zeigen die Hobbybrauer des "Brauwastl" wie ein süffiges Bier entsteht, es gibt einen historischen Stockbrotstand, eine Schiffschaukel und für die Süßschnäbel einen Stand mit Eis und Süßigkeiten.

Am Sonntag bietet die Tourist-Information um 16 Uhr eine kostenlose Bierkellerführung an. Treffpunkt ist auf dem Festplatz am Stand der Brauwastl-Hobbybrauer. Am Sonntag lädt das Schützenhaus ab 10 Uhr zum Probeschießen an allen Schießständen. Schwindelfreie sind beim Bierkastenklettern der Feuerwehr Forchheim richtig.

Live-Musik und Kinderprogramm

Geöffnet haben zur Bierkellereröffnung folgende Keller: Rappenkeller, Schaufelkeller, Hebendanz-Keller, Schäffbräukeller, Greif-Keller, Schlössla-Keller, Glocken-Keller, Eichhorn-Keller, Weiß-Tauben-Keller, Hoffmanns- und Neder-Keller.

Rappen-, Weiß-Tauben- und Eichhornkeller bieten an beiden Tagen Grill-Spezialitäten an, auf einigen Kellern gibt es außerdem Live-Musik und Kinderprogramm.

BIRGIT HERRNLEBEN