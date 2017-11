Forchheims Paradeplatz wird schöner - irgendwann

FORCHHEIM - Deckel der Tiefgarage, zentraler Bus-Umsteigeplatz, wichtigster Open-Air-Veranstaltungsort und hassgeliebtester Platz in Forchheims Innenstadt: Das alles und noch viel mehr ist der Paradeplatz. Wann wird er endlich mal schöner?

Schön ist anders: Mitten in Forchheim herrscht tristes Grau am Paradeplatz. Foto: Ralf Rödel



Stadtplaner René Franz, Leiter des städtischen Bauamtes, gibt sich in Sachen Paradeplatz optimistisch: „Ich versuche, dieses Jahr noch die Wettbewerbsunterlagen in Auftrag zu bekommen.“ Voraussetzung dafür ist, dass der Stadtrat noch im November grünes Licht signalisiert.

Gesucht wird ein Planungsbüro, das einen Gestaltungswettbewerb für den Paradeplatz vorbereitet. Der Wettbewerb selbst soll konkrete Anregungen für die Umgestaltung des Platzes geben.

Eigentlich hätte der Wettbewerb schon vor zwei Jahren ausgeschrieben werden sollen. Der frühere Oberbürgermeister Franz Stumpf (CSU) sagte vor zwei Jahren, dass „Ende 2016“ mit der Umgestaltung der Hornschuchallee begonnen werde. Das dauere ein Jahr, hernach könne der Paradeplatz-Umbau starten, also 2018/19. Dann aber kam die millionenschwere Generalsanierung der Tiefgarage dazwischen, außerdem Stumpfs Rücktritt, die Sperrung des Rathauses, die Diskussion ums Kulturzentrum Kolpinghaus, und alle Umbaupläne im Zentrum wurden gestoppt.

Welche Funktionen erfüllen?

Nun also dreht sich die Welt vielleicht doch wieder ein Stückchen weiter. Den Paradeplatz umzugestalten heißt nichts weniger als Forchheim von seiner zentralen Achse her neu zu denken. Welche Funktionen hat der Platz zu erfüllen? Wie sollen hier der motorisierte und der nicht-motorisierte Verkehr organisiert werden? Inwiefern kann der Platz in die Fußgängerzone einbezogen werden? Und vor allem: Wohin mit der Mariengruppe?

All die ungelösten Fragen werden mittels Wettbewerb zunächst an externe Fachleute outgesourct. Erfahrungsgemäß bedeutet dies aber nicht, dass der Stadtrat als Ganzes sich dann mit den Antworten dieser Fachleute zufrieden gibt. Zu viele Partikularinteressen sind zu befriedigen. Und weil es sich eben um Forchheims Verkehrsdrehscheibe Nummer eins handelt, sind zeitgleich viele weitere Fragen mit zu beantworten. Manfred Hümmer (FW): „Es fehlt nach wie vor die Gesamtbetrachtung von Paradeplatz, Marktplatz und Hornschuchallee.“ Denn in punkto Verkehr hängt alles mit allem zusammen, wie kommunizierende Röhren: Verhindere ich an einer Stelle den Durchfluss, läuft an anderer Stelle etwas über.

Reiner Büttner, Fraktionssprecher der SPD, plädiert dafür, die „verschiedenen Ideen mal zu bündeln“, die auch während der Diskussionen zum Integrierten Stadtentwicklungsprojekt Isek vorgetragen wurden, inklusive einer Durchfahrtssperre in der Hornschuchallee. Doch CSU-Fraktionschef Udo Schönfelder organisierte dagegen bereits eine publikumswirksame Unterschriftensammlung, wie er auch den Protest der Anwohner des Krankenhausgartens gegen die Idee einer Veranstaltungshalle dort angefacht hatte. Reiner Büttner bedauert diese Aktionen seines CSU-Pendants: „Da wird viel Politik gemacht, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht.“ Noch bedauerlicher ist aus Büttners Sicht: „So verleidet man den Leuten, Ideen zu haben.“

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) ruft die Bürger regelmäßig dazu auf, Forchheim „quer zu denken“. Annette Prechtel (FGL) allerdings bemängelt, der OB gehe im Rahmen des Isek-Prozesses „schlecht“ mit dem Stadtrat um: „Da waren ja lauter Überraschungseier drin“, zum Beispiel der Krankenhausgarten. Dieses Ei haben FGL, CSU, FW, FDP und andere inzwischen aus dem Isek-Osternest entfernt. In Sachen Paradeplatz kann sich Prechtel aber durchaus vorstellen, den Durchgangsverkehr auf der Süd-Seite auszusperren und die im Westen durchlaufende Nürnberger Straße als Verlängerung der Hauptstraße in die Fußgängerzone zu integrieren: „Wir müssen die Aufenthaltsqualität erhöhen und mehr Gelegenheiten zum Verweilen schaffen, wo man nichts konsumieren muss.“ Das heißt: Zusätzlich zu den Marktständen mehr Grün und mehr Wasser, ein Spielplatz, mehr Bänke.

Wie Hümmer wünscht Prechtel sich ein Verkehrskonzept, das die ganze Altstadt umfasst. Für die Hornschuchallee sei eine „deutliche Beruhigung“ nötig, ohne die Straße „komplett vom öffentlichen Verkehr abzuschließen“.

Am 14. November wird sich zunächst erneut der Planungsausschuss des Stadtrates mit dem Dauerbrenner Paradeplatz befassen. Ergebnis: offen.

