Forchheims Prachtfassaden sollen in der Nacht erstrahlen

Vorbereitungen zum Tag des Offenen Denkmals am 10. September - vor 21 Minuten

FORCHHEIM - Das Motto ist ganz schön gehaltvoll: "Macht und Pracht" sollen am Tag des Offenen Denkmals gezeigt werden. Was das für Stadt und Landkreis am Sonntag, 10. September, bedeutet? Die NN haben nachgefragt.

Forchheim könnte bald wieder in einen ganz besonderen Licht erstrahlen. © Irene Lenk



Noch ist auf der offiziellen Internetseite des Denkmaltags kein Eintrag für den Landkreis und die Stadt Forchheim zu erkennen. Das soll sich aber noch ändern, sagt Forchheims Bauamtsleiter René Franz. Normalerweise öffnen am Tag des Offenen Denkmals städtische oder private Gebäude ihre Türen und gewähren Einblicke, die sonst nicht so leicht möglich sind. Vergangenes Jahr etwa war unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" das Forchheimer Rathaus zum Baustellenrundgang geöffnet.

In diesem Jahr will die Stadt die Fassaden in den Blickpunkt rücken. "Pracht und Macht" lässt sich hier gut demonstrieren. Das gelingt am besten mit Licht und in den Abendstunden. Ähnlich, aber nur ähnlich, wie die Lichtinszenierung der Altstadt 2011 könnte die Denkmalaktion leuchten. "Wir wollen schon neue Wege gehen", sagt Bauamtsleiter Franz.

Noch allerdings ist nicht alles geklärt. Zum Beispiel wie viel die Beleuchtung kostet und welche Gebäude beleuchtet werden. Die FH Coburg, die 2011 federführend die Lichtschienen und Glühbirnen angebracht hatte, wird in irgendeiner Form wohl wieder mit im Boot sein. Auch Forchheimer Kompetenz soll sich einbringen: Die Stadtwerke machen sich schon seit geraumer Zeit stark für eine akzentuierte Beleuchtung der architektonischen Sehenswürdigkeiten. Die nächsten Wochen sollen Klarheit bringen.

Im Landkreis Forchheim dagegen sieht es von Verwaltungsseite heuer schlecht aus. Normalerweise fragt das Bauamt des Landratsamtes dem Motto gemäß geeignete Grundstückseigentümer, ob sie ihre Türen für Publikum öffnen. Wegen eines Personalengpasses lief die Aktion nur auf Sparflamme. "Es können sich aber auch Privateigentümer selbst eintragen lassen", betont Holger Strehl, Pressesprecher des Landratsamtes. Auf www.tag-des-offenen-denkmals.de gibt es Infos unter dem Reiter "Mitmachen".

Der Tag des Offenen Denkmals ist eine bundesweite Aktion, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird.

BEKE MAISCH