Forchheims Weihnachtspost kommt bereits aus dem Süden

Der neue Zustellstützpunkt der Post soll Ende nächsten Monats bezogen werden — 600.000 Pakete im Jahr - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Es ist unübersehbar: Der neue Zustellstützpunkt der Post im Stadtsüden wächst in die Höhe. Ende nächsten Monats soll Einzug sein. Dann ist auch Schluss mit Paketen, Briefen und Päckchen im alten Postgebäude am Bahnhof.

70 Post-Mitarbeiter haben künftig im Stadtsüden ihren neuen Arbeitsplatz. Das 1,4 Millionen teure Gebäude soll im Oktober fertig gestellt sein. © Foto: Roland Huber



Der boomende Online-Handel macht auch vor dem Landkreis Forchheim nicht Halt: Zehn Millionen Briefe und 600 000 Pakete werden pro Jahr vom Zustellstützpunkt am Forchheimer Bahnhof an Mann und Frau gebracht. Während die Tendenz bei Briefen und Postkarten nur eine Richtung kennt, nämlich nach unten, schnellen die Paketzahlen gewaltig in die Höhe. "Das Postgeschäft ändert sich grundlegend", erklärte Winfried Schnödt in einem Pressegespräch den Strukturwandel der Post.

Das ist nur ein Grund, warum die Post den Neubeginn auf der grünen Wiese sucht und nach vielen Jahrzehnten den Zustellstützpunkt am Forchheimer Bahnhof verlässt. Denn so hübsch anzuschauen wie das alte Gebäude auch ist, so unpraktisch ist es auch.

Die neuen Räumlichkeiten für die mehr als 70 Mitarbeiter wollen dem Rechnung tragen: Ebenerdig können hier Pakete und Päckchen in die Zustellfahrzeuge verladen werden.

Moderne Räume für Zusteller

Auf einer Fläche von 1250 Quadratmetern wird in dem Neubau, gleich vis-à-vis von Obi, die Brief- und Paketpost für die Gemeinden Forchheim, Eggolsheim, Hallerndorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Pinzberg, Weilersbach und Wiesenthau auf die einzelnen Haushalte sortiert und von dort aus in die Briefkästen der Empfänger auf den Weg gebracht. Moderne Umkleide- und Aufenthaltsräume wird es für die Zusteller geben.

Auf dem 5500 Quadratmeter großen Areal an der Äußeren Nürnberger Straße ist überdies genug Platz für überdachte Beladeplätze, die dafür sorgen, dass die Post- und Paketboten künftig wind- und wettergeschützt ihre Fahrzeuge beladen können. Auch an ausreichend Parkplätze, unter anderem für die Mitarbeiter, wurde gedacht.

Investoren des mit 1,4 Millionen Euro teuren Neubaus sind Dieter und Anette Hepp aus Coburg. Die Post selbst wird als Mieter in den Bau einziehen.

"Im Zeitplan"

"Wir liegen im Zeitplan", bestätigt Erwin Nier, Pressesprecher der Post. Ende nächsten Monats sei die Fertigstellung geplant und der Weg frei für den Umzug vom Bahnhofsplatz in den Forchheimer Süden. Bis dahin sei auch die Zufahrt, die zum neuen Zustellstützpunkt führt, befestigt für alle Liefer- und Umzugswagen, auch die Einrichtung komme Zug um Zug. Für die Forchheimer Postkunden heißt das, dass die nächste Weihnachtspost, Weihnachtsbriefe und -päckchen dann bereits aus dem Zustellstützpunkt im Forchheimer Süden kommen.

