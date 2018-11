Forchheims wohl höchst-gelegener Weihnachtsbaum steht

Freiwillige Feuerwehr hat den Christbaum auf dem Feuerwehrhaus aufgestellt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Er ist der wohl höchste Weihnachtsbaum in der Innenstadt: Auf dem Gebäude an der Egloffsteinstraße leuchtet wieder der Christbaum.

Da brennt der Baum: Am Feuerwehrhaus in der Egloffsteinstraße ist`s weihnachtlich. © Edgar Pfrogner



Da brennt der Baum: Am Feuerwehrhaus in der Egloffsteinstraße ist`s weihnachtlich. Foto: Edgar Pfrogner



Auf dem Schlauchturm der Feuerwehr Forchheim steht er wieder, Forchheims wohl höchster Weihnachtsbaum. "Wie in den letzten Jahren auch freuen wir uns, dass wir wieder einen kleinen Beitrag in der Weihnachtszeit leisten können", so Vorsitzender Josua Flierl. Nach dem Befestigen der Lichterketten ging es mit der Drehleiter nach

oben. Gut verankert und befestigt wird der Baum gut sechs Wochen lang -

bei Wind und Wetter - die Stadt erhellen. Nicht wundern sollten sich die Betrachter, wenn die Lichter am Baum für ein paar Minuten lang blau blinken, das bedeutet, dass die Feuerwehr Forchheim alarmiert wurde.