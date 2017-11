Forchheims Zukunft als Hotel-Stadt wird sichtbar

In der Bayreuther Straße wächst das nächste Projekt langsam hoch - 13.11.2017 17:11 Uhr

FORCHHEIM - 130 Hotelzimmer, inklusive Schülerwohnheim, entstehen in der Bayreuther Straße in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Aber das ist erst der Anfang von der Entwicklung Forchheims zur Hotelstadt.

Diese Baustelle in der Bayreuther Straße ist eine besondere: Hier wächst allmählich ein Business-Hotel mit Schülerwohnheim empor. Foto: Ralf Rödel



An Baustellen leidet Forchheim bekanntlich keinen Mangel. Diese Baustelle in der Bayreuther Straße ist eine besondere. Hier wächst allmählich ein Business-Hotel mit Schülerwohnheim empor. Fundament und Bodenplatte sind gerade in Arbeit.

Zuletzt wurden an der Straßenecke im Schatten des Bahnhofes Gebrauchtmöbel verkauft, zuvor hatte ein Rewe-Markt hier sein Domizil. 2019 soll das sechsstöckige Gebäude bezugsfertig sein. Um fast 130 Zimmer werden dann die Hotelkapazitäten der Stadt auf einen Schlag vermehrt. Bauherr ist ein Investor aus Hirschaid, der seinen Sitz in das neue Gebäude verlagern will.

Bis dahin wird ein Investor aus Erlangen auf der anderen Seite des Bahnhofes, auf dem Gelände der Post, einen weiteren Hotel-Neubau angegangen haben, mit bis zu 150 Zimmern.