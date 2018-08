#Forchheimshots: Von Instagram in die Stadtbücherei

Zweite Runde der Foto-Ausstellung — Aus 3000 Bildern ausgewählt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Einen ungewohnten Blick auf Forchheim haben gerade Besucher der Stadtbücherei. 100 Fotos rund um Forchheim schmücken das Treppenhaus der Bibliothek. Die Instagram-Ausstellung Forchheimshots geht in die zweite Runde — und das mit großem Erfolg.

Marc Schechtel (links) war im vergangenen Jahr bei „Forchheimshots“ erfolgreich und sitzt heuer in der Jury. Matthias Hösch hat die Ausstellung organisiert. © Jana Röckelein



Marc Schechtel (links) war im vergangenen Jahr bei „Forchheimshots“ erfolgreich und sitzt heuer in der Jury. Matthias Hösch hat die Ausstellung organisiert. Foto: Jana Röckelein



Eine Dampfbahn im Landkreis, die Altstadt im Abendlicht und malerische Brücken bei untergehender Sonne. Über 100 Fotos, aufgenommen in und um Forchheim, schmücken die hellen Wände im Treppenhaus der Stadtbücherei. Bereits zum zweiten Mal findet dort die Instagram-Ausstellung „Forchheimshots“ statt.

Eine Ausstellung, bei der jeder mit einem Smartphone und einem Internetanschluss teilnehmen konnte. Der Weg zum „bildenden“ Künstler hat so funktioniert: Über einen Zeitraum von sechs Monaten konnten Teilnehmer ihre Bilder rund um Forchheim auf der Bildplattform Instagram mit dem Hashtag #forchheimshots18 versehen und schon waren sie dabei.

In diesem Jahr wurden knapp 3000 Bilder mit den Hashtag #forchheimshots18 gekennzeichnet, beinahe genauso viele wie im Vorjahr — trotz des deutlich kürzeren Teilnahmezeitraumes im Jahr 2018.

Bilderstrecke zum Thema Forchheims schöne Seiten: Instwalkfo2017 Aus den verschiedensten Perspektiven haben Fotografen am Samstag die Stadt Forchheim abgelichtet und damit für so manche verwunderte Blicke gesorgt. Der Grund dafür war der erste Forchheimer „Instawalk“.



„Die Leute sind mittlerweile darauf aufmerksam geworden“, erzählt Matthias Hösch, der die Ausstellung wie auch schon im letzten Jahr organisiert hat. „Es ist mittlerweile schon ein bisschen etabliert hier“.

Auf das Konzept aufmerksam geworden war er in Erlangen, als er dort vor einigen Jahren Teilnehmer der hiesigen Ausstellung „Erlangenshots“ war. „Ich dachte mir, dass das ein gutes Konzept für Forchheim wäre“, erzählt der junge Kurator. Ziel ist es, mit den gesetzten Hashtags „Forchheim weiter bekannt zu machen“, erklärt Matthias Hösch. Der allgemeine Hashtag #forchheimshots wurde bisher 4400 Mal benutzt — und die Zahlen steigen weiter an.

Neu in diesem Jahr waren die sogenannten Instawalks. Zwischen 15 und 30 Teilnehmer trafen sich in und um Forchheim und blickten etwa hinter die Kulissen von Schloss Thurn sowie in unbekannte Details der Altstadt oder der „Unterwelt“ Forchheims. Es ging einfach um Perspektiven einer vertrauten Stadt, wie man sie so noch nie wahrgenommen hat.

Smartphones wurden gezückt, Kameras aufbereitet und schon konnte dort munter darauf los fotografiert werden. Die Nachfrage für die Instawalks sei so groß gewesen, dass die Teilnehmerzahl begrenzt werden musste, erzählt Hösch. Generell sei die Resonanz zu den Forchheimshots im letzten Jahr riesig gewesen, das positive Feedback empfand er als überwältigend.

Einige der Bilder der Instawalks haben es auch in die Ausstellung geschafft. Man sieht Fotos von Gleisen, alte Dampfbahnen und Plätze auf Schloss Thurn, die man aus dieser Perspektive sicher noch nicht gesehen hat. „Jeder hält auf den Fotos seine eigenen Eindrücke fest“, erzählt Matthias Hösch.

Oft sieht man auch malerische Landschaften in der Fränkischen Schweiz, das Walberla oder auch die Altstadt Forchheims. Instagramnutzerin trama.ba hat beispielsweise die Hundsbrücke in Forchheim im Abendlicht eingefangen. Auch das ist besonders: Auf den Bildern ist lediglich eine Nummer sowie der Instagram-Name zu lesen, nicht aber der richtige Name des Fotografen.

Jury hatte viel zu tun

Die diesjährige Jury, bestehend aus Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, der Forchheimer Fotografin Nicole Endres sowie dem letztjährigen Gewinner Marc Schechtel, hatte nach Ablauf des Teilnahmezeitraumes im Juni 2018 die schwierige Aufgabe, aus knapp 3000 Einsendungen 100 Bilder auszuwählen, die in der Stadtbücherei zu sehen sind.

„Wir sind alle Bilder durchgegangen und haben geschaut, was interessant sein könnte“, so der 19-jährige Marc Schechtel. Rausgeflogen sind Bilder, die nicht im Landkreis Forchheim aufgenommen wurden sowie Selfies.

Per Zufall war Marc Schechtel vor einem Jahr auf den Hashtag gestoßen und hatte beschlossen, sein Glück mit einem Foto zu versuchen – mit Erfolg. „Durch die Ausstellung hat man einen anderen Blick auf Forchheim. Ich bin hier aufgewachsen und dachte, ich habe schon alles gesehen, aber es gibt immer andere Blickwinkel“, erzählt der 19-Jährige, „jetzt gehe ich mit offenen Augen durch die Stadt“.

Bis zum 21. August kann die Ausstellung noch zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei besichtigt werden. Wie auch im letzten Jahr können die Zuschauer wieder ihren persönlichen Favoriten küren. Eine Fortsetzung 2019 ist schon fest in Planung.

Jana Röckelein