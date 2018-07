Förster: Brandgefahr im Wald ist sehr hoch

FORCHHEIM - Bilder von Waldbränden überall in Europa und fast auf dem ganzen Erdball beherrschen derzeit die Nachrichten. Förster Erich Daum, Revierleiter der Bayerischen Staatsforsten im Revier Oesdorf, betreut mit der Unteren Mark ein riesiges Waldgebiet von rund 2000 Hektar Fläche. Wir haben mit ihm gesprochen.

Erich Daum Foto: Foto: Ralf Rödel



Herr Daum, können Sie sich derart katastrophale Waldbrände wie in Griechenland oder Schweden auch bei uns vorstellen?

Erich Daum: Denkbar wäre das schon, wenn alle ungünstigen Umstände zusammenkämen, wie Gluthitze, Winde und dergleichen. Praktisch kann ich mir das allerdings nicht vorstellen. Dafür ist die Infrastruktur der Brandbekämpfung bei uns einfach zu gut. Gerade jetzt werden wieder die Beobachtungsflüge gemacht, um die besonders gefährdeten Kiefernwälder zwischen Nürnberg und Bamberg zu überwachen. Wenn wirklich mal etwas ist, dann ist die Feuerwehr auch schnell zur Stelle. Außerdem ist auch die Bevölkerung sehr sensibel.

Aber nicht alle, wie Sie letzte Woche erst festgestellt haben.

Erich Daum: Ja, es gibt natürlich immer wieder die berühmten schwarzen Schafe. Ich habe im Wald zweimal Raucher mit brennender Zigarette angetroffen. Der eine hat sie gleich ausgemacht und sich entschuldigt, als ich ihn auf das generelle Rauchverbot im Wald zwischen März und Oktober hingewiesen habe. Der andere aber war richtig pelzig und hat nicht gleich eingesehen, wieso er jetzt seine Zigarette ausmachen soll. Andere würden doch auch im Wald rauchen, sagte er.

Rauchen und offenes Feuer sind aber nicht die einzigen Ursachen für Waldbrände.

Erich Daum: Das stimmt. Es reicht schon, wenn Sie Ihr Auto am Waldrand auf trockenem Gras abstellen. Der heiße Katalysator könnte das Gras in Brand setzen. Wir hatten vor ein paar Jahren bei Adelsdorf einen Kleinstbrand, als eine Flasche am Wegrand wie ein Brennglas das Gestrüpp in Flammen setzte. Damals war die Feuerwehr schneller als ich am Ort und hatte die Situation rasch unter Kontrolle. Ein andermal hatte ein Raucher mit einer achtlos weggeworfenen Kippe einen Schwelbrand verursacht. Das hatte eine Spaziergängerin bemerkt, die mich dann sofort angerufen hat. Wer im Wald einen Brand entdeckt, sollte übrigens immer zuerst mit dem Notruf 112 die Feuerwehr rufen und dann den zuständigen Revierförster. Die Telefonnummern und Mailadressen findet man auf Schildern an allen Wanderparkplätzen.

